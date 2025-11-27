Сијарто: Европски лидери се претварају да Украјина брани Европу, што није случај

Извор:
РТРС
27.11.2025
22:18
Коментари:2
Многи европски лидери пате од "ратног лудила", вјерују да је сукоб у Украјини њихов рат и претварају се да Украјина брани Европу, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"То није случај. То је рат између Русије и Украјине. Они се претварају да Украјина брани Европу, што такође није случај. Украјина брани Украјину. Не треба мијешати реалност и илузије. Украјина не брани Европу", рекао је Сијарто.
Он је изразио увјерење да Европа нема било какву обавезу – ни моралну нити правну – да троши више новца, шаље још оружја или размишља о додатним донацијама Украјини.
"Зашто европски лидери то раде? Мислим да су они свјесни да су донијели бројне лоше одлуке од почетка овог рата које су нашкодиле Европи и европском начину живота. То није филозофско питање, већ питање свакодневног искуства, уз ратну инфлацију, цијене енергената и хране. Они су практично погоршали економску ситуацију у Европи на нивоу свакодневног живота људи", оцијенио је Сијарто.
Он је за РТРС рекао да све док траје рат у Украјини, неће бити покренуто питање зашто се пружала толика подршка Украјини, него ће оно бити предмет разговора када се рат заврши.
"Мислим да они желе да добију на времену, али је трагично што сваким наредним даном тог рата људи умиру. Стога је то веома лоша политика европских проратних политичара", нагласио је Сијарто.
Шеф мађарске дипломатије сматра да је ЕУ била потпуно неуспјешна када је ријеч о рјешавању кризе у Украјини у којој рат траје већ готово четири године, те да је додатно продубила сукоб, проблеме и изазове украјинске кризе.
"Брисел је донио бројне одлуке које су додатно ескалирале сукоб, као што су слање све више оружја и све више новца Украјини. Они продужавају сукоб", истакао је Сијарто.
Он је подсјетио да се мировни споразум између Русије и Украјине могао постићи још у априлу 2022. године да лидери западне Европе нису били против договора.
Сијарто је напоменуо да сада постоји нада за нови споразум, али да треба имати на уму да је ситуација сада много гора него што је била прије три и по године и да се погоршава из дана у дан.
"Зато европски лидери не само да праве грешке, већ обмањују Украјину и увјеравају Кијев да може да побиједи у том рату. Ако упоредите величину и капацитет два учесника у овом рату, то је очигледно. Ако амерички план за мир не буде прихваћен, ситуација ће се додатно погоршавати из дана у дан", навео је Сијарто.
Свијет
19 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
20 ч0
Најновије
Најчитаније
16
06
15
58
15
43
15
42
15
31
Тренутно на програму