Њемачка има тајни план: Мобилисаће 800.000 НАТО војника, ево када очекују напад

Њемачка је израдила свеобухватан тајни план у случају евентуалног оружаног сукоба са Русијом, објавио је Вол Стрит Џорнал.
Документ, познат под неформалним називом ОПЛАН ДЕУ, настао је послије 2022. године, а предвиђа мобилизацију и распоређивање до 800.000 војника НАТО-а, укључујући њемачке, америчке и трупе других савезника на источни фронт у случају руског напада на територију Алијансе.
Према наводима листа, ријеч је о повјерљивом документу од 1.200 страница, чији је развој започео убрзо послије почетка руске инвазије на Украјину. Израдило га је 12 високорангираних официра Бундесвера, а план се континуирано ажурира.
План предвиђа детаљну логистичку координацију, укључујући тачне правце кретања трупа, руте снабдијевања, коришћење лука, железница, путева и ријечних токова за најбржи могући транспорт војске према линији фронта у источној Европи.
Према документу, исход евентуалног будућег рата не би зависио искључиво од броја војника, већ и од способности земаља НАТО-а да у кратком року организују масовне логистичке операције.
ОПЛАН ДЕУ предвиђа да се у њега укључи цјелокупно друштво, што значи да би у случају кризе, поред војске, биле активиране и цивилне структуре: локалне самоуправе, болнице, приватне компаније и инфраструктурне службе.
Документ наглашава и да је неопходна модернизација кључне инфраструктуре за војну употребу — путева, мостова, железничких мрежа и лука. Поједине дионице аутопутева могле би, као у вријеме Хладног рата, да се користе као импровизоване писте за војне авионе.
Њемачка би у том сценарију блиско сарађивала са одбрамбеном индустријом, укључујући компаније попут Рајнметала, које би обезбиједиле мобилне базе, гориво, опрему и дронове.
План такође идентификује критичне тачке које су потенцијална мета саботаже, попут луке Норденхам на Сјеверном мору, и предвиђа мјере заштите од сајбер напада, инфилтрације и физичке саботаже.
У документу су описане и комплексне војне вјежбе које симулирају реалне услове, попут операције „Црвена олуја Браво“ у Хамбургу, у којој су учествовали војска, полиција, ватрогасци и цивилне службе.
План укључује и брз прелазак на режим „тоталне мобилизације“, што подразумијева да читав државни и друштвени апарат подржава војне напоре. Њемачка тренутно ради на измјенама закона који успоравају мобилизацију, укључујући прописе о заштити података, процедуре јавне набавке и регулативе за употребу дронова.
Њемачки званичници процјењују да би Русија могла бити спремна за напад на НАТО већ 2029. године, али истичу да све учесталији инциденти шпијунаже, саботажа и нарушавање ваздушног простора указују да се ризици повећавају.
Аналитичари упозоравају да би евентуални прекид ватре у Украјини омогућио Русији да преусмјери ресурсе на припрему офанзиве на источни дио Европе. Њемци вјерују да јачање одбрамбене спремности може одвратити Москву од потенцијалне агресије.
„Циљ је спријечити рат тако што ће се показати да напад на нас не може да успије“, рекао је један од високих војних официра који је учествовао у изради плана.
