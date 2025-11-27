Logo
Хорор: Дјевојчица (13) убила мајку па запалила стан да прикрије злочин

Танјуг

27.11.2025

17:01

0
Хорор: Дјевојчица (13) убила мајку па запалила стан да прикрије злочин
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Тринаестогодишња девојчица у Санкт Петербургу убила је своју мајку, а потом запалила стан у покушају да прикрије злочин, саопштила је данас прес-служба Главног истражног комитета Руске Федерације за град Санкт Петербург.

"Како би прикрила извршени злочин, дјевојчица је изазвала пожар у стану, а потом изашла на улицу. Присутним органима реда рекла је да је у стан провалио непознат мушкарац који је убио њену мајку. Касније је дала истините изјаве", наводи се у саопштењу, преносе РИА Новости.

Истрагом је утврђено да је у ноћи 26. новембра између жене и њене 13-годишње ћерке дошло до сукоба, током којег је дјевојчица нанијела вишеструке убодне ране мајци у предјелу тијела и врата.

Жена је од задобијених повреда преминула на лицу мјеста, а у току је кривични поступак због убиства.

Русија

majka

Дјевојчица

