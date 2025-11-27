Logo
Основни суд одбио приједлог ЦИК-а: Додик остаје предсједник СНСД-а

27.11.2025

Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци одбацио је приједлог ЦИК-а БиХ да се Милорад Додик избрише из регистра као овлаштена особа за заступање СНСД-а, потврђено је из Основног суда.

Основни суд у Бањалуци, одлучујући о приједлогу ЦИК-а, да суд по службеној дужности покрене ванпарнични поступак за брисање Милорада Додика као лица овлаштеног за заступање политичке организације СНСД из регистра политичких организација који води овај суд, у вијећу састављеном од троје судија, донио дана 24.новембра 2025. године Рјешење под бројем Рп-9/02, којим се одбацује приједлог ЦИК-а од 22. октобра 2025. године, с обзиром како ни Законом о ванпарничном поступку ни Законом о политичким организацијама нити било којим другим законом није одређено да суд који води регистар политичких организација по службеној дужности покреће поступак за брисање лица овлаштеног за заступање политичке организације из регистра - истакли су из Основног суда.

Против овог рјешења дозвољена је жалба Окружном суду у Бањалуци у року од осам дана од пријема рјешења, путем овог суда.

