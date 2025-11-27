Logo
Large banner

Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Извор:

СРНА

27.11.2025

13:37

Коментари:

0
Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Правник Огњен Тадић изјавио је да је политичко Сарајево само себи сврха и да опсесивно жели да свима другима у БиХ отима све што може дограбити, те да сада показује фрустрацију због изузетно добрих односа Републике Српске и Мађарске.

- Хвала Богу па је Мађарска дио нашег ширег региона, захваљујући чему добро познаје политичко Сарајево и његове безобразлуке, па се сада много и не осврће на пасјалуке /министра одбране у Савјету министара/ Зукана Хелеза и њему сличних - рекао је Тадић, коментаришући добру сарадњу Бањалуке и Будимпеште, као и опструкције, критике и недипломатско понашање бошњачких политичара.

srdjan amidzic

БиХ

Министар Амиџић најавио 1000 КМ уз новембарске плате

Тадић је указао да ту себичност, саможивост, препорентност и грамзивост политичког Сарајева свакодневно, па чак и више од свих осталих у БиХ, морају да трпе Бихаћ, Мостар, Тузла, Зеница и Горажде.

Он сматра да политичко Сарајево просто не може да поднесе да су се Бањалука и цијела Република Српска ослободиле таквог потчињеног положаја.

- Е, онда можете мислити колика је фрустрација у политичком Сарајеву када виде да Бањалука и Република Српска имају своје везе, своје пријатеље, своју економску, политичку и културну сарадњу са једном од најпрепознатљивијих чланица ЕУ - рекао је Тадић за Срну.

Подијели:

Таг:

Огњен Тадић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Хроника

Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

1 ч

0
Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

Република Српска

Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

1 ч

0
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

У Дубровнику прикупљено 30 кубика смећа које је море донијело

2 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Свијет

Павле пронађен мртав у мотелу, породица моли за помоћ

1 ч

0

Више из рубрике

Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

Република Српска

Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

1 ч

0
Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

Република Српска

Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

3 ч

0
Стевандић Сијарто

Република Српска

Стевандић: Срби и Мађари увијек нађу начин да заједно надиграју разне "зукане"

3 ч

0
Сијарто стигао у Палату Републике

Република Српска

Сијарто стигао у Палату Републике

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner