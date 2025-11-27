Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Извор:
Правник Огњен Тадић изјавио је да је политичко Сарајево само себи сврха и да опсесивно жели да свима другима у БиХ отима све што може дограбити, те да сада показује фрустрацију због изузетно добрих односа Републике Српске и Мађарске.
- Хвала Богу па је Мађарска дио нашег ширег региона, захваљујући чему добро познаје политичко Сарајево и његове безобразлуке, па се сада много и не осврће на пасјалуке /министра одбране у Савјету министара/ Зукана Хелеза и њему сличних - рекао је Тадић, коментаришући добру сарадњу Бањалуке и Будимпеште, као и опструкције, критике и недипломатско понашање бошњачких политичара.
Тадић је указао да ту себичност, саможивост, препорентност и грамзивост политичког Сарајева свакодневно, па чак и више од свих осталих у БиХ, морају да трпе Бихаћ, Мостар, Тузла, Зеница и Горажде.
Он сматра да политичко Сарајево просто не може да поднесе да су се Бањалука и цијела Република Српска ослободиле таквог потчињеног положаја.
- Е, онда можете мислити колика је фрустрација у политичком Сарајеву када виде да Бањалука и Република Српска имају своје везе, своје пријатеље, своју економску, политичку и културну сарадњу са једном од најпрепознатљивијих чланица ЕУ - рекао је Тадић за Срну.
