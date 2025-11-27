Logo
Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

27.11.2025

13:07

Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске
Фото: Уступљена фотографија

В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић разговарала је данас у Палати Републике са министром спољних послова и трговине Мађарске Петером Сијартом.

В.д. предсједника Републике Српске упутила је честитке министру спољних послова и трговине Мађарске на почасном докторату наука на Универзитету у Бањој Луци, истакавши да ће то додатно продубити пријатељство и сарадњу Републике Српске и Мађарске.

Саговорници су констатовали да је данашња посјета министра Сијарта Бањој Луци, као и јучерашњи састанак руководства Републике Српске и премијера Мађарске Виктора Орбана у Будимпешти, потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске, базиране на међусобном уважавању и разумијевању.

Током састанка, разговарано је о стратешкој сарадњи Српске и Мађарске, заједничким пројектима који су завршени или су у току, новим који се припремају, али и о тренутној политичкој ситуацији.

Сијарто и Минић

Градови и општине

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

В.д. предсједника Тришић Бабић захвалила је министру Сијарту и премијеру Орбану на дугогодишњој подршци и пријатељству, као и разумијевању веома сложених прилика у Републици Српској.

Састанку су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, те амбасадорка БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица и амбасадор Мађарске у БиХ Кристијан Поша.

Сијарто састанак

Република Српска

Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

