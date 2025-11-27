Вулић: СНСД не присуствује посебној сједници

Извор:
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је Срни да посланици овог клуба не присуствују заједничкој сједници оба дома јер је постављање посланичких питања предвиђено на свим редовним сједницама, те да министри ионако не долазе.
Вулићева је рекла да за ову сједницу посланици Клуба СНСД-а нису ни имали питања за министре.
"А с обзиром на то да се министри ионако не појављују на тим засједањима, не видимо разлог да присуствујемо заједничкој сједници", додала је Вулићева.
Она је поручила да ће посланици Клуба СНСД-а присуствовати редовној сједници Представничког дома која је заказана по завршетку посебне.
У Сарајеву је почела посебна заједничка сједница оба дома Парламентарне скупштине БиХ на којој ће посланици и делегати постављати питања предсједавајућој и министрима у Савјету министара.
