Сијарто захвалио на признању: Најавио наставак подршке Српској

27.11.2025

11:28

Фото: АТВ

Мађарска ће наставити са програмом пољопривредне подршке Републици Српској, а ускоро се може очекивати још један пакет подршке, истакао је министар иностраних послова Мађарске Петер Сијарто на конференцији за новинаре.

Петер Сијарто у Бањалуци

Додао је да је програм подршке инвестиција у пољопривреди Српске изразито успјешан.

"Десет милијарди форинти смо обезбиједили за 1.834 малих и средњих предузетника у Српској. 14 милијарди форитни је вриједност пољопривредне опреме коју су ти људи набавили", каже Сијарто.

Каже да су у том пројекту на добитку и Мађарска и Српска.

"Одлучили смо да ће Мађарска наставити са својим програмом пољопривредне подршке Српској. Покренућемо један нови програм у вриједности до 4 милијарде форинти у оквиру којега мала и средњи предузетништва могу да купују пољопривредну опрему од мађарских произвођача", каже Сијарто.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Он је прокоментарисао и значај стабилности на Западном Балкану.

"За Мађарску је стабилност и мир на Западном Балкану од првобитног значаја у погледу националне безбједности. Код нашег источног сусједа се води рат тако да дестабилизација на југу би могла да има трагичне посљедице у погледу националне безбједности Мађарске. Мађарска води одговорну добросусједску политику и чинимо све у интересу да се на Западном Балкану очува стабилност и мир и због тога подржавамо европску интеграцију Западног Балкана, економски развој регије и развој образовно научног система", каже Сијарто.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

Након уручења почасног доктората наука на Универзитету у Бањалуци, Сијарто је истакао да то за њега не представља само лично признање, него и признање свима који су дали свој допринос у продубљивању пријатељства и сарадња Републике Српске и Мађарске.

Други програм подршке, истиче Сијарто, односи се на сарадњу у високом школству.

"Од идуће године Мађарска обезбјеђује 50 стипендија за студнете који желе да уче и да се упишу на Универизитете у Мађарској. Дакле од средине новебмра до јануара могу да се пријављују и да конкуришу за стипендију и то значи да од идуће године 50 њих може да започне студије у Мађарској. То су важни кораци у даљој сарадњи", истакао је Сијарто.

Петер Сијарто

