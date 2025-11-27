Универзитет у Бањалуци почаствован: Сарадња Мађарске и Српске све боља

Извор:
СРНА
27.11.2025
11:09
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин захвалио је мађарском министру иностраних послова Петеру Сијарту за све активности које спроводи са руководством Републике Српске и на пројектима посвећеним привредном развоју и области инфраструктуре.
"Сматрамо да ће таква сарадња бити настављена", рекао је Гајанин на конференцији за новинаре након свечаности на којој је Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
Он је истакао да је академска заједница почаствована свиме што владе Мађарске и Републике Српске чине у развоју добрих односа.
"Ово је за нас посебан дана када смо почасни докторат додијелили министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту. Добра сарадња Српске и мађарске се огледа у образовању, науци, култури, истраживању и привреди.
Захваљујући Милораду Додику, Виктору Орбану и Сијарту успоставили смо сарадњу са универзитетом у Мађарској", рекао је Гајанин.
Он је истакао да ће бити настављена размјена студенте и професора из Српске и Мађарске.
