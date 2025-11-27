Logo
Large banner

Универзитет у Бањалуци почаствован: Сарадња Мађарске и Српске све боља

Извор:

СРНА

27.11.2025

11:09

Коментари:

0
Универзитет у Бањалуци почаствован: Сарадња Мађарске и Српске све боља
Фото: АТВ

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин захвалио је мађарском министру иностраних послова Петеру Сијарту за све активности које спроводи са руководством Републике Српске и на пројектима посвећеним привредном развоју и области инфраструктуре.

Петер Сијарто у Бањалуци

"Сматрамо да ће таква сарадња бити настављена", рекао је Гајанин на конференцији за новинаре након свечаности на којој је Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.

Он је истакао да је академска заједница почаствована свиме што владе Мађарске и Републике Српске чине у развоју добрих односа.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској

"Ово је за нас посебан дана када смо почасни докторат додијелили министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту. Добра сарадња Српске и мађарске се огледа у образовању, науци, култури, истраживању и привреди.

Захваљујући Милораду Додику, Виктору Орбану и Сијарту успоставили смо сарадњу са универзитетом у Мађарској", рекао је Гајанин.

Петер Сијарто у Бањалуци, почасни докторат

Он је истакао да ће бити настављена размјена студенте и професора из Српске и Мађарске.

Петер Сијарто

Република Српска

Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

Милорад Додик и Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској

4 ч

0
Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

Република Српска

Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

4 ч

2
Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

Република Српска

Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

4 ч

0
Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

Република Српска

Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner