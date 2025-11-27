Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

27.11.2025
10:35
Коментари:2
Министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен је почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
Уручењу почасног доктората присуствују и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено ових 14 престижних признања.
Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората
