Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци

27.11.2025

10:35

Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци
Фото: АТВ

Министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен је почасни докторат Универзитета у Бањалуци.

Петер Сијарто у Бањалуци, почасни докторат

Уручењу почасног доктората присуствују и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Петер Сијарто у Бањалуци

Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено ових 14 престижних признања.

Милорад Додик и Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

Петер Сијарто

Бањалука

