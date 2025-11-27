Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

Извор:
СРНА
27.11.2025
11:16
Министар научнотехнолошког развоја и високог образовања Републике Српске Синиша Каран поручио је данас у Бањалуци да је сарадња у области образовања између двије државе или два народа најбољи напредак укупних односа тих заједница, као што је између Републике Српске и Мађарске.
Каран је рекао да је част за Универзитет у Бањалуци, када слави 50 година рада, да уручи почасни докторат министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту, јер Српска и Мађарска дуги низ година имају добру сарадњу у области науке, технолошких иновација и високог образовања.
"Мађарска стипендира наше студенте у Мађарској. Јуче смо у Будимпешти нашли нове модусе заједничке сарадње у области научнотехнолошких иновација. Сматрам да их требамо укључити директно у нашу академску заједницу, посредством разних предавача", рекао је Каран на конференцији за новинаре на свечаности поводом уручења почасног доктората Сијарту.
Он је додао да посебно треба афирмисати младе из Републике Српске и Мађарске који имају добре идеје.
"Ово је сјајна подлога да досадашњу добру сарадњу унаприједимо и створили смо стратешке оквире за дугорочну сарадњу у области науке, технолошких иновација и високог образовања", рекао је Каран и честитао Сијарту на докторату.
Каран је поручио да све ово треба да буде подстрек за нове успјехе Републике Српске и Мађарске.
