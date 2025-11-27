Logo
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

СРНА

27.11.2025

11:16

0
Фото: АТВ

Министар научнотехнолошког развоја и високог образовања Републике Српске Синиша Каран поручио је данас у Бањалуци да је сарадња у области образовања између двије државе или два народа најбољи напредак укупних односа тих заједница, као што је између Републике Српске и Мађарске.

Петер Сијарто у Бањалуци, почасни докторат

Каран је рекао да је част за Универзитет у Бањалуци, када слави 50 година рада, да уручи почасни докторат министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту, јер Српска и Мађарска дуги низ година имају добру сарадњу у области науке, технолошких иновација и високог образовања.

"Мађарска стипендира наше студенте у Мађарској. Јуче смо у Будимпешти нашли нове модусе заједничке сарадње у области научнотехнолошких иновација. Сматрам да их требамо укључити директно у нашу академску заједницу, посредством разних предавача", рекао је Каран на конференцији за новинаре на свечаности поводом уручења почасног доктората Сијарту.

Словенија-270925

Регион

У Словенији ступа на снагу тзв. Шутаров закон

Он је додао да посебно треба афирмисати младе из Републике Српске и Мађарске који имају добре идеје.

"Ово је сјајна подлога да досадашњу добру сарадњу унаприједимо и створили смо стратешке оквире за дугорочну сарадњу у области науке, технолошких иновација и високог образовања", рекао је Каран и честитао Сијарту на докторату.

Каран је поручио да све ово треба да буде подстрек за нове успјехе Републике Српске и Мађарске.

Петер Сијарто

Синиша Каран

