Признање бањалучкој туристичкој организацији на сајму у Новом Саду

Извор:

СРНА

27.11.2025

11:04

Коментари:

0
Признање бањалучкој туристичкој организацији на сајму у Новом Саду
Фото: Срна

Бањалучка Туристичка организација добила је у Новом Саду престижно признање за допринос развоју туризма града Бањалука и Републике Српске.

Признање је додијељено на синоћној манифестацији "Вече шампиона", одржаној у оквиру Новосадског сајма туризма.

У име бањалучке Туристичке организације награду је примила директор Миња Шурлан, која је истакла да је ово признање подстрек за још снажније промовисање туристичких потенцијала Бањалуке.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској

"Поносни смо на још једно признање, које потврђује да Бањалука сваким даном постаје све значајнија и препознатљивија туристичка дестинација", истакли су из Туристичке организације.

Turistička organizacija

Коментари (0)
