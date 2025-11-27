Признање бањалучкој туристичкој организацији на сајму у Новом Саду

Извор:
СРНА
27.11.2025
11:04
Коментари:0
Бањалучка Туристичка организација добила је у Новом Саду престижно признање за допринос развоју туризма града Бањалука и Републике Српске.
Признање је додијељено на синоћној манифестацији "Вече шампиона", одржаној у оквиру Новосадског сајма туризма.
У име бањалучке Туристичке организације награду је примила директор Миња Шурлан, која је истакла да је ово признање подстрек за још снажније промовисање туристичких потенцијала Бањалуке.
Република Српска
Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској
"Поносни смо на још једно признање, које потврђује да Бањалука сваким даном постаје све значајнија и препознатљивија туристичка дестинација", истакли су из Туристичке организације.
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму