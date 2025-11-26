Удружење банака најавило: Одређени период неће се моћи дизати кеш

Извор:
26.11.2025
12:48
Банкомати у Бугарској биће привремено ван функције у ноћи између 31. децембра и 1. јануара због преласка земље на евро, саопштио је генерални секретар Удружења банака, Џејмс Јоловски.
Прекид рада банкомата трајаће око два до три сата, а у том периоду плаћања картицама и подизање готовине неће бити могуће, пише портал "Новините".
Током транзиције, банкомати ће издавати новчанице у еврима, док ће депозити у левима бити прихваћени у посебним касетама – систем осмишљен како би се избјегли проблеми који су се јавили у неким другим земљама, попут Хрватске.
Грађани се позивају да не паниче и да не журе са замјенским трансакцијама, јер комерцијални објекти и даље могу прихватати лијеве током јануара 2026. Банке ће бесплатно замјењивати леве до краја јуна 2026. године, по фиксном курсу конверзије.
Сви банковни рачуни у левима аутоматски ће бити конвертовани у евре без додатних трошкова, а постојеће банковне картице остају важеће.
Јоловски је нагласио да транзиција не угрожава стабилност финансијског система. Банке се за прелазак припремају још од 2020. године и спроведене су опсежне провјере како би промјена протекла без проблема.
