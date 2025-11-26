Logo
Удружење банака најавило: Одређени период неће се моћи дизати кеш

Извор:

Агенције

26.11.2025

12:48

Коментари:

0
Фото: Pexels

Банкомати у Бугарској биће привремено ван функције у ноћи између 31. децембра и 1. јануара због преласка земље на евро, саопштио је генерални секретар Удружења банака, Џејмс Јоловски.

Прекид рада банкомата трајаће око два до три сата, а у том периоду плаћања картицама и подизање готовине неће бити могуће, пише портал "Новините".

Радослав Гајанин

Република Српска

Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

Током транзиције, банкомати ће издавати новчанице у еврима, док ће депозити у левима бити прихваћени у посебним касетама – систем осмишљен како би се избјегли проблеми који су се јавили у неким другим земљама, попут Хрватске.

Грађани се позивају да не паниче и да не журе са замјенским трансакцијама, јер комерцијални објекти и даље могу прихватати лијеве током јануара 2026. Банке ће бесплатно замјењивати леве до краја јуна 2026. године, по фиксном курсу конверзије.

Сви банковни рачуни у левима аутоматски ће бити конвертовани у евре без додатних трошкова, а постојеће банковне картице остају важеће.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Ухапшени Кинези: Из ранца Београђанина украли више од 3.500 евра

Јоловски је нагласио да транзиција не угрожава стабилност финансијског система. Банке се за прелазак припремају још од 2020. године и спроведене су опсежне провјере како би промјена протекла без проблема.

