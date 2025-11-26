Видовић: Укупни буџетски приходи 5,5 милијарди КМ

Извор:
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да укупни буџетски приходи у 2025. години износе 5,5 милијарди КМ и већи су за 1,2 одсто у односу на први ребаланс буџета, док укупни буџетски расходи износе 5,4 милијарде КМ.
Образлажући Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске у Народној скупштини, Видовићева је потврдила да његов оквир износи 6,75 милијарди КМ, те да је за 260 милиона КМ већи од првог ребаланса /6,49 милијарди КМ/.
Она је истакла да су порески приходи 5,065 милијарди КМ и већи су за 1,7 одсто у односу на први ребаланс.
"Приходи од пореза на доходак и добит износе 898,5 милиона КМ. Доприноси за пензијско-инвалидско осигурање су 1,843 милијарди КМ. Приходи од индиректних пореза су у складу са другим ребалансом 2,3 милијарде КМ", рекла је Видовићева.
Она је навела да непорески приходи у складу са Приједлогом другог ребаланса Буџета износе 406 милиона КМ, што представља умањење од 22,3 милиона КМ у односу на средства планирана првим ребалансом буџета за 2025. годину.
Видовићева је рекла да расходи за лична примања запослених другим ребалансом Буџета износе 1,3 милијарди КМ.
Она је истакла да субвенције другим ребалансом Буџета за 2025. годину износе 260,9 милиона КМ, што представља увећање од 18 милиона КМ у односу на средства планирана првим ребалансом Буџета за 2025. годину.
"Планирано увећање је у највећој мјери резултат увећања субвенције на име подстицаја за повећање плате радника, у износу од 8,8 милиона КМ, те субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма, у износу од 8,2 милиона КМ", истакла је Видовићева.
Буџетски грантови износе 185 милиона КМ, што представља умањење од 2,2 милиона КМ у односу на средства планирана првим ребалансом буџета за 2025. годину.
Видовићева је рекла да дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике износе 552 милиона КМ или 14,7 милиона КМ више од средстава планираних првим ребалансом Буџета за 2025. годину.
"Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања износе 1,965 милијарди КМ, што је увећање од 20 милиона КМ у односу на први ребаланс", рекла је Видовићева.
Примици од задуживања планирани Приједлогом другог ребаланса Буџета за 2025. годину износе 1,1 милијарду КМ, што је увећање за 200 милиона КМ у односу на примитке од задуживања планиране првим ребалансом буџета за 2025. годину.
"Издаци за отплату дугова другим ребалансом Буџета за 2025. годину износе 1,122 милијарди КМ, што значи отприлике да су примици и издаци на једнаком нивоу", рекла је Видовићева.
Она је навела да је Приједлогом другог ребаланса планиран буџетски дефицит у износу од 152,9 милиона КМ који ће се покрити нето финансирањем, односно разликом између планираних примитака од финансијске имовине, задуживања и осталих примитака и издатака за финансијску имовину, издатака за отплату дуга и осталих издатака.
Када је ријеч о Приједлогу закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2025. годину, који Скупштина такође разматра по хитном поступку, Видовићева је рекла да је праћењем извршења буџета за ову годину утврђено да је измијењена структура и висина реализованих буџетских средстава и издатака у односу на планирана средства.
Она је додала да су промијењени и приоритети који се финансирају из буџетских средстава.
"Изради другог ребаланса буџета приступило се с циљем постизања његовог уравнотежења у односу на усвојени Буџет Републике Српске за 2025. годину. Овим законом врши се усклађивање буџетског оквира у смислу да се Одлуком о усвајању другог ребаланса буџета утврђује износ који се распоређује по буџетским корисницима", појаснила је Видовићева.
Министарка финансија Републике Српске истакла је да се Приједлогом одлуке о дугорочном задуживању прописани максимални износ средстава за ову годину мијења и у складу са предложеним рјешењем износи 1.081.800.000 КМ.
"Због одређених одлука било је потребно да се повећа задужење са 862 милиона КМ, колико је раније усвојено. Један дио средстава не односи се на финансирање буџета. Укупно ће бити дозначено од Свјетске банке 75 милиона за здравство и измирење старих обавеза свих здравствених установа у Републици Српској", рекла је Видовићева на посебној сједници Народне скупштине.
Она је истакла да је важно да се изврше ове обавезе да би се здравствени радници могли лијечити, али и због оних који одлазе у пензију.
"Прошле године смо измирили домове здравља, а ове године са 75 милиона КМ измирујемо болнице", појаснила је Видовићева.
Она је нагласила да се на овај начин обезбјеђује финансијска стабилизација јавних здравствених установа, побољшава њихова ликвидност и смањује нагомилани дуг према Пореској управи, чиме се јача одрживост система здравствене заштите.
У одлуци је наведено да је ријеч о мјерама од изузетне важности за свакодневно функционисање домова здравља и болница, те за наставак реформи усмјерених ка одрживом и ефикасном управљању јавним здравственим ресурсима.
Она је указала да са новим задужењем неће доћи до значајније промјене када је ријеч о односу дуга и БДП-а.
"Видимо да ће БДП бити нешто виши. Сада, на крају године јавни дуг би требао бити 33,12 одсто БДП-а. Посматрајући ово можемо рећи да се Република Српска налази у ниско задуженим земљама", истакла је Видовићева.
Она је навела да би се Република Српска могла задужити још пет милијарди и да остане у законским оквирима.
"Тако да смо ми далеко од презадужености како поједини говоре", навела је Видовићева.
