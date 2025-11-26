Logo
Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном

26.11.2025

10:45

Коментари:

0
Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран састали су се Будимпешти са његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном.

Српска ће помоћи изградњу смјештајних капацитета за ученике и студенте

Додик је најавио да ће Република Српска помоћи да се у оквиру Епархије будимске изграде смјештајни капацитети за ученике и студенте који су изразили жељу да се школују у Будимпешти.

"У Мађарску долази значајан број дјеце из Републике Српске који желе да се школују у овој земљи и ми ћемо помоћи да им се обезбиједи смјештај у којем могу да бораве до краја свог школовања", истакао је Додик након састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном у Будимпешти.

Кабинет Љубе Нинковића

Бања Лука

Станивуковић ''запечатио'' кабинет Љубе Нинковића

Он је подсјетио да у овом граду постоји Српски образовни центар "Никола Тесла" у којем се школују дјеца из Србије и Српске.

Подсјећамо, делегација Српске коју чине в.д предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик бораве у Будимпешти, а раније су се састали и са премијером Мађарске Виктором Орбаном.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Након састанка са Орбаном, Додик је поручио да су одржали један успјешан и добар састанак на који су навикли у Будимпешти. Каран је додао да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће наставити да се развија. Тришић Бабић је рекла да је сарадња Српске и Мађарске подигнута на виши ниво и да је отворена тема стратешког партнерства.

Милорад Додик

Република Српска

Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

