Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран састали су се Будимпешти са његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном.
Додик је најавио да ће Република Српска помоћи да се у оквиру Епархије будимске изграде смјештајни капацитети за ученике и студенте који су изразили жељу да се школују у Будимпешти.
"У Мађарску долази значајан број дјеце из Републике Српске који желе да се школују у овој земљи и ми ћемо помоћи да им се обезбиједи смјештај у којем могу да бораве до краја свог школовања", истакао је Додик након састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном у Будимпешти.
Он је подсјетио да у овом граду постоји Српски образовни центар "Никола Тесла" у којем се школују дјеца из Србије и Српске.
Подсјећамо, делегација Српске коју чине в.д предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик бораве у Будимпешти, а раније су се састали и са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
Након састанка са Орбаном, Додик је поручио да су одржали један успјешан и добар састанак на који су навикли у Будимпешти. Каран је додао да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће наставити да се развија. Тришић Бабић је рекла да је сарадња Српске и Мађарске подигнута на виши ниво и да је отворена тема стратешког партнерства.
