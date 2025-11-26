Logo
Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Извор:

АТВ

26.11.2025

10:27

Коментари:

0
Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима
Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран поручио је након састанка делегације Републике Српске са премијером Мађарске да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће наставити да се развија.

Он је истакао да је посебна част наћи се у делегацији на састанку са Орбаном.

Каран је додао да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће се развијати и у другим правцима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

"Мађарска остаје стратешки пријатељ, наш однос је потпуно растерећен. Ово је била сјајна посјета и надам се да ће будућа времена у сваком погледу ти односи бити још јачи", поручио је Каран.

Делегација Српске у Мађарској

Република Српска

Делегација Српске са премијером Орбаном у Будимпешти

Синиша Каран

Мађарска

