Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Извор:
АТВ
26.11.2025
10:27
Коментари:0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран поручио је након састанка делегације Републике Српске са премијером Мађарске да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће наставити да се развија.
Он је истакао да је посебна част наћи се у делегацији на састанку са Орбаном.
Каран је додао да је сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима, те да ће се развијати и у другим правцима.
"Мађарска остаје стратешки пријатељ, наш однос је потпуно растерећен. Ово је била сјајна посјета и надам се да ће будућа времена у сваком погледу ти односи бити још јачи", поручио је Каран.
