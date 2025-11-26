26.11.2025
11:05
Коментари:0
Не треба доносити преурањене закључке о томе да је сукоб у Украјини близу краја, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он вјерује да ће бити много људи у разним земљама, укључујући Сједињене Државе, који ће покушати да поремете мировни процес.
Према његовим ријечима, још увијек није одређен тачан датум посјете специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виклифа Москви.
