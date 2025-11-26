Logo
Large banner

Кремљ: Рано је да се говори о крају сукоба у Украјини

26.11.2025

11:05

Коментари:

0
Кремљ: Рано је да се говори о крају сукоба у Украјини
Фото: Танјуг/АП

Не треба доносити преурањене закључке о томе да је сукоб у Украјини близу краја, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он вјерује да ће бити много људи у разним земљама, укључујући Сједињене Државе, који ће покушати да поремете мировни процес.

Према његовим ријечима, још увијек није одређен тачан датум посјете специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виклифа Москви.

Митрополит будимски Лукијаном

Република Српска

Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

Свијет

Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

1 д

0
Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

Свијет

Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

1 д

0
Ресторан одбија да услужи госте који су сами

Свијет

Ресторан одбија да услужи госте који су сами

1 д

0
Бивши запослени годинама примали плате

Свијет

Бивши запослени годинама примали плате

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner