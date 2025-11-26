Мазалица: Приједлог ребаланса показује стабилност буџета

Извор:
СРНА
26.11.2025
11:30
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Срђан Мазалица истакао је да приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске показује стабилност и указује да се економски параметри држе под контролом.
"Добијамо и нове инвеститоре и пројекте. Имамо и пројекте Свјетске банке и ЕБРД-а који ће помоћи развој путне инфраструктуре", рекао је Мазалица на посебној сједници Народне скупштине.
Говорећи о дефициту од 150 милиона КМ, он је навео да је ријеч о средствима која су искоришћена за инвестиције.
"Укупан дуг тренутно износи 35,4 одсто БДП-а. Важно је навести да БДП расте", рекао је Мазалица.
Он је навео да је и Економско-социјални савјет израдио анализу о стању европске економије која има успорен раст, што се одразило на економију Републике Српске и инвестирање у привреду.
"Расте потенцијал домаћег банкарског сектора када је ријеч о краткорочном задужењу Републике Српске. Српска се задужује по повољним условима", истакао је Мазалица.
Шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога истакао је да су поједине ставке буџета могле бити мање, као оне којима се финансирају републичке институције.
"Феномен је највећи да сте министарству здравља смањили буџет, а министарству за европске интеграције и међународну сарадњу повећали и сада износи 94 милиона КМ", истакао је Бодирога током дискусије.
Он је рекао да здравственим установама треба помоћ, али и да се мора пронаћи узрок лошег стања у овој области.
"Неко није радио свој посао, а онда се Република Српска задужи да би се ријешили проблеми. Имали сте ситуацију да су највећи порески дужници здравствене установе. Ви сте требали пронаћи узрок. Кривично дјело је неплаћање обавеза", поручио је Бодирога.
