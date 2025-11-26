Ово су најпродаванији аутомобили

На тржишту ЕФТА (Норвешка, Исланд и Швајцарска) продато је за период јануар-октобар 323.368 јединица што представља раст од 5,4 одсто, јер је лане у истом раздобљу продато 306.856. У посматраном периоду у Великој Британији продато је 1.723.120 нових аутомобила, а с обзиром на продају у првих десет мјесеци 2024. (1.658.382) то представља раст од 3,9 одсто.

Укупно је у Европи, рачунајући чланице ЕУ, ЕФТА и Велику Британију продато 11.020,514 аутомобила. У истом периоду (јануар-октобар) 2024. године 10.818,539 аутомобила. У процентима то је повећање тржишта од 1,9 одсто.

Тржишни удио електричних аутомобила достигао је 16,4% од почетка године, али је и даље испод темпа потребног у овој фази транзиције. Хибридна возила воде као најпопуларнији избор типа погона међу купцима, а плаг-ин хибриди настављају да добијају на замаху.

Када је у питању регистрација нових аутомобила у ЕУ према извору напајања, ово су подаци:

Електрични аутомобили

У првих десет мјесеци 2025. године регистровано је 1.473.447 нових електричних аутомобила што је заузело 16,4% тржишног удјела ЕУ. Четири највећа тржишта у ЕУ, која заједно чине 62% регистрација електричних забиљежила су раст: Њемачка (+39,4%), Белгија (+10,6%), Холандија (+6,6%) и Француска (+5,3%). Пораст продаје електричних возила износи на годишњем нивоу 38,6 одсто.

На тржишту ЕФТА испоручено је 162,482 јединице, а у истом периоду лане 130,246. Раст од импресивних 24,8 одсто.

Велика Британија је све веће тржише електричних аутомобила. Са прошлогодишњег учинка у првих десет мјесеци од 299,733 аутомобила у овој години се стигло до 386,244 јединица. Раст од 28,9 одсто.

Укупно гледајући продаја електричних аутомобила у ЕУ, ЕФТА, Велика Британија је на годишњем нивоу порасла до краја октобра за 26,2 одсто. У 2024. - 1.602,342, а у 2025. години (период јануар-октобар) 2.022,173.

Хибриди

Регистрације нових хибридних аутомобила у ЕУ порасле су на 3.109.362 јединице, што је резултат раста на четири највећа тржишта: Шпанија (+27,1%), Француска (+26,3%), Њемачка (+10,3%) и Италија (+8,9%). Хибридни модели чине 34,6% укупног тржишта ЕУ. Годишњи раст је 9,4 одсто.

Три чланице ЕФТА биљеже раст на годишњем нивоу од 0,1 одсто ( 72.112/72.047), а Велика Британија 9,6 %. (646,573/590,186). Укупно ЕУ, ЕФТА и Велика Британија имају раст тржишта хибридних аутомобила од 14,2 одсто са продатих 3.828,047 аутомобила у првих десет мјесеци ове године. У 2024. у овом периоду 3.351.278.

Плаг-ин хибриди

Регистрације плаг-ин аутомобила настављају да расту, достигавши 819.201 јединицу у посматраном периоду. Ово је покренуто повећањем продаје на кључним тржиштима - Шпанија (+109,6%), Италија (+76,5%) и Њемачка (+63,4%). Као резултат тога, плаг-ин хибридни електрични аутомобили сада представљају 9,1% регистрација аутомобила у ЕУ, у односу на 7% прошле године. Раст на годишњем нивоу је чак 43,2 одсто.

ЕФТА има раст од 21,3 одсто ( 25,641/21,146), Велика Британија +37,1 одсто (190,240/138,775).

Укупно ЕУ, ЕФТА, Велика Британија 1.035,082 продата плаг-ин хибрида у првих десет мјесеци ове године, лане 778,781 - раст 32,9 одсто.

Бензински аутомобили

До краја октобра 2025. године, регистрације бензинских аутомобила су опале за 18,3%, а сва главна тржишта су забиљежила пад. Француска је забиљежила највећи пад, са регистрацијама које су пале за 32,3%, затим Њемачка (-22,5%), Италија (-16,9%) и Шпанија (-13,7%).

Са 2.459.151 новорегистрованих аутомобила до сада, тржишни удио бензинских аутомобила је пао на 27,4% са 34% у истом периоду прошле године. Пад тржишта за ову врсту погона на годишњем нивоу је 18,3 одсто.

ЕФТА има пад тржишта бензинаца од 21,9 одсто (47,203/60,455). Велика Британија -21,3 одсто (458,378/582,108). Заједно са ЕУ пад на свим овим тржиштима је 18,9 одсто (2.964,732 у 2025./3.654,298 у 2024.)

Дизел аутомобили

Тржиште дизел аутомобила је опало за 24,5%, што је резултирало удјелом од 9,2%. Годишњи пад, посматран у овом периоду је 21,9 одсто. У првих десет месеци ове године продато је 821,178 дизелаша. Исти период 2024.године 1.087,048.

ЕФТА је у 2024. години у десет првих мјесеци имала продају дизелаша од 22.932 јединице, ове 15.919. Пад тржишта 30,6 одсто. Велика Британија је забиљежила пад тржишта од 12,4 одсто.У 2024. у периоду јануар-октобар испоручено је 47,580 дизелаша, а у 2025. години 41.685.

Укупно ЕФТА, Велика Британија и ЕУ имају пад тржишта дизелаша од 24,1 одсто у посматраном периоду. У 2024. - 1.157,560. У 2025. - 878,782.

Највећа тржишта

Њемачка је и даље највеће тржиште Европе. Њени становници су за првих десет мјесеци ове године купили 2.360,481 аутомобила. Прошле 2.348,066. Раст 0,5 одсто. Велика Британија је забиљежила раст тржишта 3,9 одсто (1.723,120/1.658,382). Француска 1.326,298/1.401,435 што представља пад од 5,4 одсто. Пад је забиљежила и Италија (-2,6 одсто). У посматраном периоду у 2024. први пут је регистровано 1.329,082 аутомобила, а у 2025. години 1.293,967. Шпанија је забиљежила раст од 14,9% (951,516/828,237).

Тржишта региона

Аустрија 2024. у првих десет мјесеци 213.004 јединице, ове године 239,594. Раст 12,5 одсто. Бугарска 41,148 јединица у 2025. години, а у 2024. - 36,255 - раст 13,5 одсто. Хрватска је у посматраном периоду забележила раст од 8,2 одсто (61,891/57,181). Мађарска је у плусу од 7,7 одсто. У 2024.- 99.085, а у 2025. у истом периоду 106.755. Румунија има пад тржишта од 4,3 одсто (121,609/127,061). Словенија раст од 8,3 одсто (49,301/45,514).

Групе и брендови

Фолксваген група је у првих десет мјесеци ове године испоручила 2.477,875 аутомобила. Лане у истом периоду 2.357,643. Раст од 5,1 одсто. Стелантис је у овом раздобљу 2024. продао 1.506,355 јединица, ове 1.416,202. Пад од 6,0 одсто. Рено група је забиљежила раст од 7,0 одсто. Са 952,224 продата аутомобила у 2024. на 1.018,412 у овој години. Тојота (и Лексус) биљеже пад од 5,7 одсто са продатих 663,970 јединица у овогодишњем посматраном периоду. У 2024. - 704.227. Хјундаи група има годишњи пад од 4,0 одсто. У првих десет мјесеци ове године продато је 675,102 аутомобила, лане у истом периоду 703,472. BMW група има раст од 6,3 одсто у овом периоду. У 2024. - 589,643. У 2025.- 626,830.

Кад су у питању брендови Фолксваген је први са 1.017,781 продатим аутомобилом у првих десет мјесеци ове године. У истом периоду лане - 966,942. Раст од 5,3 одсто. Тојота је друга са 616,104 аутомобила ове, што је пад од 6,3 одсто на годишњем нивоу (657,460). Шкода трећа са 601,963 продата аутомобила (лане 544,339) уз раст продаје од 10,6 одсто.

Слиједе: Рено 545,923 + 7,2 одсто (509,280), BMW 531,047 +4,2 одсто (509,780), Пежо 469,322 што је пад од 2,0 одсто (478,723). Дачија 465.879 + 5,9 одсто (439,954). Мерцедес Бенз 460.666 + 2,0 одсто (451,743). Ауди 428,839 (-1,2 одсто/434,135), Хјундаи 349,790 (-2,2 одсто 357,541), пише Курир.