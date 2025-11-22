Возач почетник остао без возачке дозволе након прве вожње

22.11.2025
У њемачком граду Оснабрику 18-годишњи возач почетник је, само два сата након што је напунио 18 година и тиме добио дозволу за вожњу, ухваћен како кроз град јури брзином од 110 км/х, далеко већом од тамо дозвољених 50 км/х.
Полиција је спроводила рутинску контролу брзине када је BMW младог возача снимљен и убрзо заустављен. Према наводима полиције, била је ријеч о његовој првој вожњи без обавезне пратње одрасле особе, што додатно наглашава тежину саобраћајног прекршаја, већ у првим сатима самосталног учествовања у саобраћају.
Из полиције су потврдили да је инцидент забиљежен у осјетљивом градском подручју, које је од раније познато по учесталим прекорачењима брзине и због тога се редовно надзире. Иако у тренутку контроле нису објављени детаљни подаци о густини саобраћаја, надлежне службе нагласиле су да је комбинација велике брзине и градске зоне са ограничењем од 50 км/х објективно стварала висок ризик за остале учеснике у саобраћају.
Против 18-годишњака одмах је покренут прекршајни поступак, а према важећим прописима за такво прекорачење брзине пријети му новчана казна од око 560 евра. Осим тога, млади возач требало би да добије и два казнена бода, као и двомјесечну забрану управљања возилом.
Додатно, због чињенице да се ради о возачу на пробном року, случај се третира као тежак прекршај, што аутоматски повлачи обавезу похађања посебног наставног семинара за починиоце тежих саобраћајних прекршаја. Младом возачу тако пријети и продужење двогодишњег пробног периода, преноси Буг.хр.
