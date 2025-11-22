Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара

Извор:
СРНА
22.11.2025
17:35
Шумски макадамски пут који спаја Дрвар и Источни Дрвар тренутно се чисти од велике количине снијега, али постоји могућност да се у томе не успије, рекао је Срни предсједник Удружења протјераних грађана Дрвара "Одрживи повратак" Миле Марчета.
Ако пут не би био проходан, Марчета је навео да би онда становници из Дрвара запослени у Источном Дрвару морали да користе алтернативни правац преко Рибника и Кључа, што знатно продужава путовање.
Према његовим ријечима, посебно би били погођени мјештани Пољица, удаљених око 15 километара од Источног Дрвара, који би морали да користе обилазни пут дужи од 100 километара.
Марчета је истакао да овај шумски пут скоро три деценије није редовно одржаван, али да га екипе покушавају да оспособе за саобраћај који се сада одвија веома отежано.
