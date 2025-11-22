Logo

Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара

Извор:

СРНА

22.11.2025

17:35

Коментари:

0
Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара
Фото: Printscreen/Facebook/Rade Bozic

Шумски макадамски пут који спаја Дрвар и Источни Дрвар тренутно се чисти од велике количине снијега, али постоји могућност да се у томе не успије, рекао је Срни предсједник Удружења протјераних грађана Дрвара "Одрживи повратак" Миле Марчета.

Ако пут не би био проходан, Марчета је навео да би онда становници из Дрвара запослени у Источном Дрвару морали да користе алтернативни правац преко Рибника и Кључа, што знатно продужава путовање.

Нар-воће

Савјети

Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Према његовим ријечима, посебно би били погођени мјештани Пољица, удаљених око 15 километара од Источног Дрвара, који би морали да користе обилазни пут дужи од 100 километара.

Марчета је истакао да овај шумски пут скоро три деценије није редовно одржаван, али да га екипе покушавају да оспособе за саобраћај који се сада одвија веома отежано.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Дрвар

istočni drvar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајево

Градови и општине

Људи се изломили: ''Чисти'' тротоари напунили Хитну помоћ

1 ч

0
Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

Свијет

Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

2 ч

0
Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

2 ч

0
Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Кошарка

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

2 ч

0

Више из рубрике

Сарајево

Градови и општине

Људи се изломили: ''Чисти'' тротоари напунили Хитну помоћ

1 ч

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Градови и општине

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

4 ч

0
Квар на три далековода, без струје више села

Градови и општине

Квар на три далековода, без струје више села

5 ч

0
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

Градови и општине

Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner