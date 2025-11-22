Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

22.11.2025
15:16
Коментари:0
Снијег и даље интензивно пада на подручју Трнова, али су готово сви локални путни правци проходни, као и магистрални пут Сарајево-Трново-Добро Поље, рекао је Срни начелник општине Мирослав Бјелица.
Бјелица је истакао да су зимске службе на терену и да чисте саобраћајнице.
Он је додао да је магистрални пут Сарајево-Трново-Добро Поље од 12.30 часова проходан, те подсјетио да је од јутрос био у прекиду јер су три возила специјалног транспорта направила застој и незгоду.
- Сада је пут у функцији, али се отежано одвија саобраћај - рекао је Бјелица, те апеловао да возачи теретних возила користе зимску опрему на превоју Рогој.
