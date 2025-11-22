Logo

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

22.11.2025

15:16

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

Снијег и даље интензивно пада на подручју Трнова, али су готово сви локални путни правци проходни, као и магистрални пут Сарајево-Трново-Добро Поље, рекао је Срни начелник општине Мирослав Бјелица.

Бјелица је истакао да су зимске службе на терену и да чисте саобраћајнице.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

Он је додао да је магистрални пут Сарајево-Трново-Добро Поље од 12.30 часова проходан, те подсјетио да је од јутрос био у прекиду јер су три возила специјалног транспорта направила застој и незгоду.

- Сада је пут у функцији, али се отежано одвија саобраћај - рекао је Бјелица, те апеловао да возачи теретних возила користе зимску опрему на превоју Рогој.

Trnovo

Снијег

