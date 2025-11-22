Logo

Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

Извор:

Агенције

22.11.2025

15:14

Коментари:

0
Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица
Фото: Танјуг/АП

Ако европски проратни лидери наставе да сипају новац и оружје у Украјину без подршке САД, отвориће пут европско-руском сукобу, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

Орбан је истакао да Европа данас бира између мировне иницијативе за Украјину и трагичних посљедица ако одабере пут који води директно у рат.

"Можемо да се вратимо из овог ћорсокака и коначно се ујединимо иза мировне иницијативе предсједника САД Доналда Трампа, укључујући бриселске бирократе", објавио је Орбан на "Иксу".

Он је додао да би то захтијевало од проратних лидера да се суоче са чињеницом да су у протекле три и по године потрошили тешко зарађени новац Европљана на рат који не може да се добије на бојном пољу.

Аутобус

Свијет

Аутобус пун путника слетио у јарак

"Други пут води директно у рат. Ако европски проратни лидери наставе да сипају новац и оружје у Украјину без подршке САД, отвориће пут европско-руском сукобу. Европа превише добро зна куда тај пут води, а посљедице су трагичне. Нема сумње који пут Мађарска бира - пут мира", написао је Орбан.

Он је додао да је то мандат који је дао мађарски народ, и то је оно што захтијевају морал и здрав разум.

"Данас шаљем писмо предсједнику Европске комисије у том духу", закључио је мађарски премијер.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Европа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аутобус превоз

Свијет

Аутобус пун путника слетио у јарак

33 мин

0
Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Свијет

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

1 ч

0
Katolički sveštenik

Свијет

Папа прихватио оставку шпанског бискупа након оптужби за сексуално злостављање

1 ч

0
Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

Свијет

Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

35

Ево када се очекује топљење снијега

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner