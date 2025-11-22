Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

Извор:
Агенције
22.11.2025
15:14
Коментари:0
Ако европски проратни лидери наставе да сипају новац и оружје у Украјину без подршке САД, отвориће пут европско-руском сукобу, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Орбан је истакао да Европа данас бира између мировне иницијативе за Украјину и трагичних посљедица ако одабере пут који води директно у рат.
"Можемо да се вратимо из овог ћорсокака и коначно се ујединимо иза мировне иницијативе предсједника САД Доналда Трампа, укључујући бриселске бирократе", објавио је Орбан на "Иксу".
Он је додао да би то захтијевало од проратних лидера да се суоче са чињеницом да су у протекле три и по године потрошили тешко зарађени новац Европљана на рат који не може да се добије на бојном пољу.
Свијет
Аутобус пун путника слетио у јарак
"Други пут води директно у рат. Ако европски проратни лидери наставе да сипају новац и оружје у Украјину без подршке САД, отвориће пут европско-руском сукобу. Европа превише добро зна куда тај пут води, а посљедице су трагичне. Нема сумње који пут Мађарска бира - пут мира", написао је Орбан.
Он је додао да је то мандат који је дао мађарски народ, и то је оно што захтијевају морал и здрав разум.
"Данас шаљем писмо предсједнику Европске комисије у том духу", закључио је мађарски премијер.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму