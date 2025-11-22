Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

Извор:
Танјуг
22.11.2025
13:31
Коментари:0
Због обилних падавина излиле су се ријеке Болнска и Источка у селима Царев Двор и Дрмени у општини Ресен у Северној Македонији, поплавивши више од 50 кућа, подруме, складишта и пољопривредне површине, саопштило је Цивилно-метеоролошко центар (ЦМЦ).
На терену су ангажоване екипе јавних предузећа и приватних фирми са четири багера, седам пумпи и неколико приватних пумпи за испумпавање воде, пренијела је Телма.
Регионални путеви захваћени клизиштима чисте се по приоритету.
Ниво Големе ријеке износи 2,1 метар, са почетним преливима у Доњој и Горњој Белој Цркви.
ЈКП "Пролетер" упозорорио је да је квалитет воде нарушен и да се привремено не препоручује за пиће.
У општини Битољ интервенисала су јавна предузећа у селима Нижеполе, Дихово, Цапари, Породин, Жабени, Лажец, Меџитлија, Остреч, Граешница и Кишава.
ЈП "Нишкоградба" и АД "Водостопанство" граде насипе на ријеци Драгор код Долног Оризара, док ХМС "Стрежево" чисти пропусте на ријеци Цапарској.
Ниво ријеке Црне порастао је на 2,7 метара, а због воде на путу затворени су правци Лера-Доленци и према Цапарима.
У општини Демир Хисар излила се ријека Црна код села Жван, док се у Прилепу урушио плафон куће.
Надлежне службе у Охрид и Куманову изводе интервенције на поплављеним кућама и клизиштима, док је у Скопљу и Струмици ситуација под контролом, уз неколико клизишта на путу Струмица-Валандово која су одмах прослеђена надлежним службама.
Више служби упозорава грађане да прате стање водостаја и прилагоде кретање и вожњу условима на терену.
