Стравичне поплаве погодиле Сјеверну Македонију: Домаћинства под водом

Танјуг

22.11.2025

13:31

Фото: РТРС

Због обилних падавина излиле су се ријеке Болнска и Источка у селима Царев Двор и Дрмени у општини Ресен у Северној Македонији, поплавивши више од 50 кућа, подруме, складишта и пољопривредне површине, саопштило је Цивилно-метеоролошко центар (ЦМЦ).

На терену су ангажоване екипе јавних предузећа и приватних фирми са четири багера, седам пумпи и неколико приватних пумпи за испумпавање воде, пренијела је Телма.

Регионални путеви захваћени клизиштима чисте се по приоритету.

Ниво Големе ријеке износи 2,1 метар, са почетним преливима у Доњој и Горњој Белој Цркви.

ЈКП "Пролетер" упозорорио је да је квалитет воде нарушен и да се привремено не препоручује за пиће.

У општини Битољ интервенисала су јавна предузећа у селима Нижеполе, Дихово, Цапари, Породин, Жабени, Лажец, Меџитлија, Остреч, Граешница и Кишава.

ЈП "Нишкоградба" и АД "Водостопанство" граде насипе на ријеци Драгор код Долног Оризара, док ХМС "Стрежево" чисти пропусте на ријеци Цапарској.

Пуцњава Калесија

Хроника

Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији

Ниво ријеке Црне порастао је на 2,7 метара, а због воде на путу затворени су правци Лера-Доленци и према Цапарима.

У општини Демир Хисар излила се ријека Црна код села Жван, док се у Прилепу урушио плафон куће.

Надлежне службе у Охрид и Куманову изводе интервенције на поплављеним кућама и клизиштима, док је у Скопљу и Струмици ситуација под контролом, уз неколико клизишта на путу Струмица-Валандово која су одмах прослеђена надлежним службама.

Више служби упозорава грађане да прате стање водостаја и прилагоде кретање и вожњу условима на терену.

Sjeverna Makedonija

Поплаве

