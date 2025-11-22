Logo

Лукашенко одобрио помиловање 31 украјинског држављанина

Извор:

Танјуг

22.11.2025

12:05

Лукашенко одобрио помиловање 31 украјинског држављанина
Фото: Танјуг/АП

Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко помиловао је 31 украјинског држављанина, изјавила је данас портпаролка бјелоруског предсједника Наталија Ејсмонт.

Она јер потврдила да је у току предаја ослобођених Украјинаца надлежним украјинским службама, преноси Белта.

Прецизирала је да су помиловања услиједила у складу са споразумима постигнутим између америчког предсједника Доналда Трампа и председника Белорусије Александра Лукашенка.

"Руководећи се принципима хуманизма и као гест добре воље, предсjедник је помиловао 31 украјинског држављанина који су починили кривична дjела на територији наше земље", рекла је Ејсмонт.

Таг:

