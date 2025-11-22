Logo

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Извор:

СРНА

22.11.2025

10:38

Коментари:

0
Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп пружио је подршку новоизабраном градоначелнику Њујорка Зохрану Мамданију, иако је овај сусрет најављиван као политички обрачун године.

Састанак је одржан у Бијелој кући, најављен као политички обрачун године, али је умјесто тога постао фестивал узајамних хвалоспјева, пренио је Би-Би-Си.

У свом говору након изборне побједе Мамдани је Трампа назвао "деспотом", а уочи састанка портпарол предсједника описала је Мамданијеву посјету као "долазак комунисте у Бијелу кућу".

Међутим, док су стајали један поред другог у Овалном кабинету, Трамп и Мамдани су заузели изненађујуће помирљив тон.

Водена пијавица

Свијет

Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију

Обојица су више пута истакли заједнички интерес за рјешавање кризе скупоће живота у Њујорку. Често су се осмјехивали, а Трамп се нашалио када су га новинари питали о политичким нападима које је Мамдани упутио према њему.

Трамп је рекао да се нада да ће Мамдани бити сјајан градоначелник, да је увјерен да он може да обави веома добар посао и да ће навијати за њега.

