Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Извор:
СРНА
22.11.2025
10:38
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп пружио је подршку новоизабраном градоначелнику Њујорка Зохрану Мамданију, иако је овај сусрет најављиван као политички обрачун године.
Састанак је одржан у Бијелој кући, најављен као политички обрачун године, али је умјесто тога постао фестивал узајамних хвалоспјева, пренио је Би-Би-Си.
У свом говору након изборне побједе Мамдани је Трампа назвао "деспотом", а уочи састанка портпарол предсједника описала је Мамданијеву посјету као "долазак комунисте у Бијелу кућу".
Међутим, док су стајали један поред другог у Овалном кабинету, Трамп и Мамдани су заузели изненађујуће помирљив тон.
Свијет
Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију
Обојица су више пута истакли заједнички интерес за рјешавање кризе скупоће живота у Њујорку. Често су се осмјехивали, а Трамп се нашалио када су га новинари питали о политичким нападима које је Мамдани упутио према њему.
Трамп је рекао да се нада да ће Мамдани бити сјајан градоначелник, да је увјерен да он може да обави веома добар посао и да ће навијати за њега.
Свијет
30 мин0
Емисије
39 мин0
Ауто-мото
40 мин0
Фудбал
47 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму