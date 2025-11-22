Logo

Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

22.11.2025

10:17

Коментари:

0
Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин
Фото: Pixabay

Сњежне падавине стигле су у поједине дијелове Босне и Херцеговине, а управо оне су разлог за одгађање једног дуела.

Ради се о мечу Прве лиге Републике Српске између Лакташа и Омарске, који одлуком Такмичарске комисије неће истрчати данас на терен.

Драгослав Филиповић

Друштво

Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Нови термин утакмице биће у сриједу 26.11.2025.године у 13 часова, саопштио је клуб из Омарске. Остаје да видимо да ли ће то бити једини одгођен сусрет или ће временске неприлике зауставити фудбал у још неком мјесту, пише Мердиан.

Подијели:

Таг:

Prva liga Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Друштво

Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

56 мин

0
Школа, учионица

Свијет

Наоружани нападачи отели више од 200 ученика у Нигерији

1 ч

0
У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима

Градови и општине

У Кнежеву пало 55 центиметара снијега: Издато важно упозорење возачима

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ухапшен Приједорчанин: Претукао свједока и пријетио му убиством

1 ч

0

Више из рубрике

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

Фудбал

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

13 ч

0
Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Фудбал

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

19 ч

1
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Фудбал

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

20 ч

0
FK Crvena zvezda

Фудбал

Испливао план Црвене звезде: Овај играч је приоритет у јануарском прелазном року

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner