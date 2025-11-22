Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

22.11.2025
10:17
Коментари:0
Сњежне падавине стигле су у поједине дијелове Босне и Херцеговине, а управо оне су разлог за одгађање једног дуела.
Ради се о мечу Прве лиге Републике Српске између Лакташа и Омарске, који одлуком Такмичарске комисије неће истрчати данас на терен.
Друштво
Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака
Нови термин утакмице биће у сриједу 26.11.2025.године у 13 часова, саопштио је клуб из Омарске. Остаје да видимо да ли ће то бити једини одгођен сусрет или ће временске неприлике зауставити фудбал у још неком мјесту, пише Мердиан.
Друштво
56 мин0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Фудбал
13 ч0
Фудбал
19 ч1
Фудбал
20 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму