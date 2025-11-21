Logo
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Извор:

Кликс

21.11.2025

15:00

Током посјете Бијелој кући у уторак, Кристиано Роналдо је однио кући посебан поклон – кључ са предсједничким печатом и натписом "Кључ Бијеле куће", дар који Доналд Трамп резервише само за најугледније госте.

Фотографије које су обишле свијет приказују Роналда у друштву своје партнерке Георгине Родригез и америчког предсједника, док у рукама држи украсну кутију с поклоном.

Објава на Инстаграму, која је прикупила готово 20 милиона лајкова, изазвала је велику пажњу јавности.

"Хвала вам господине предсједниче на позиву и топлој добродошлици коју сте пружили мени и мојој будућој супрузи. Сви имамо нешто важно за понудити и спреман сам допринијети како бисмо инспирисали нове генерације да граде будућност обиљежену храброшћу, одговорношћу и трајним миром", написао је Роналдо испод објаве.

Иако у Сједињене Америчке Државе није долазио више од десет година због тужбе коју је поднијела манекенка Кетрин Маyорга, Роналдо је и раније јавно хвалио Доналда Трампа.

Прошлог љета послао му је дрес с посветом, а у интервјуу код британског новинара Пиерсеа Моргана рекао је:

"Он је међу људима који могу промијенити или помоћи промијенити свијет. Мој је циљ упознати Трампа и разговарати о миру у свијету. Ако се то може остварити, волио бих с њим сјести", рекао је.

Роналдо је сада и остварио тај сусрет, а вјероватно ће и 2026. играти на америчком тлу, када ће Сједињене Америчке Државе заједно с Мексиком и Канадом бити домаћини Свјетског првенства.

