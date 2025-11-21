Први пут без загријавања и резова: Тумор уништен ултразвуком

Извор:
Танјуг
21.11.2025
14:46
Коментари:0
Специјалисти са Московског државног универзитета "Ломоносов" успјешно су спровели први експеримент у Русији уништавања малигног тумора помоћу ултразвука без контакта.
Вијест је саопштила , саопштила је данас прес служба универзитета.
"Истраживачи са Физичког факултета Московског државног универзитета, заједно са љекарима из Медицинског научног и образовног института (МНОИ) и Факултета фундаменталне медицине, први пут су показали способност импулсног фокусираног ултразвука високог интензитета да механички уништи ткиво изузетно агресивног тумора - леиомиосаркома без загријевања или резова", навео је универзитет, преноси ТАСС.
Хроника
Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту
Леиомиосарком је изузетно агресиван малигни тумор и један од најчешћих типова саркома меких ткива.
У експерименту, руски научници су га успјешно уништили еx виво користећи ултразвучно вођење.
Туморско ткиво је трансформисано у бесструктурну течност.
Аутори вјерују да би ова нова метода могла да постане алтернатива хируршком и медикаментозном лијечењу саркома.
Хистолошка анализа микроструктуре узорака након експеримента потврдила је потпуно уништење туморских ћелија уз очување јасних граница између оштећеног и здравог ткива, навела је прес служба универзитета.
Леиомиосарком се развија из глатког мишићног ткива. Најчешће се јавља у материци, ретроперитонеуму, екстремитетима и крвним судовима
Российские ученые впервые разрушили опухоль с помощью ультразвука. Об этом сообщили ТАСС в МГУ:https://t.co/N34F74XNOE pic.twitter.com/b4vocZikjZ— ТАСС Наука (@naukatass) November 21, 2025
Тренутно се уклања хируршки, понекад у комбинацији са зрачењем и хемотерапијом.
У неоперабилним случајевима, пацијенти добијају само палијативну његу.
Истраживачи стога трагају за новим, њежним, али ефикасним циљаним методама лијечења.
Резултати студије, спроведене у оквиру Интердисциплинарне научне и образовне школе Московског државног универзитета "Фотонске и квантне технологије. Дигитална медицина", објављени су у часопису "Q1 Ултрасоник".
Свијет
39 мин0
Хроника
55 мин0
Тенис
58 мин0
Хроника
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
20
15
16
15
13
15
10
15
00
Тренутно на програму