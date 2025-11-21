Logo
Први пут без загријавања и резова: Тумор уништен ултразвуком

Извор:

Танјуг

21.11.2025

14:46

Фото: Pixabay/OsloMetX

Специјалисти са Московског државног универзитета "Ломоносов" успјешно су спровели први експеримент у Русији уништавања малигног тумора помоћу ултразвука без контакта.

Вијест је саопштила , саопштила је данас прес служба универзитета.

"Истраживачи са Физичког факултета Московског државног универзитета, заједно са љекарима из Медицинског научног и образовног института (МНОИ) и Факултета фундаменталне медицине, први пут су показали способност импулсног фокусираног ултразвука високог интензитета да механички уништи ткиво изузетно агресивног тумора - леиомиосаркома без загријевања или резова", навео је универзитет, преноси ТАСС.

Кенан Дједовић

Хроника

Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту

Леиомиосарком је изузетно агресиван малигни тумор и један од најчешћих типова саркома меких ткива.

У експерименту, руски научници су га успјешно уништили еx виво користећи ултразвучно вођење.

Туморско ткиво је трансформисано у бесструктурну течност.

Аутори вјерују да би ова нова метода могла да постане алтернатива хируршком и медикаментозном лијечењу саркома.

Хистолошка анализа микроструктуре узорака након експеримента потврдила је потпуно уништење туморских ћелија уз очување јасних граница између оштећеног и здравог ткива, навела је прес служба универзитета.

Леиомиосарком се развија из глатког мишићног ткива. Најчешће се јавља у материци, ретроперитонеуму, екстремитетима и крвним судовима

Тренутно се уклања хируршки, понекад у комбинацији са зрачењем и хемотерапијом.

У неоперабилним случајевима, пацијенти добијају само палијативну његу.

Истраживачи стога трагају за новим, њежним, али ефикасним циљаним методама лијечења.

Резултати студије, спроведене у оквиру Интердисциплинарне научне и образовне школе Московског државног универзитета "Фотонске и квантне технологије. Дигитална медицина", објављени су у часопису "Q1 Ултрасоник".

