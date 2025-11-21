Logo
Камион се преврнуо и слетио са пута

21.11.2025

14:17

Камион се преврнуо и слетио са пута
Фото: Youtube/Avaz TV/screenshot

Саобраћајна несрећа догодила се данас у Лашви када се преврнуо камион и слетио с пута.

Како је потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Средњо-босанског кантона, имају запримљену пријаву о несрећи.

Међутим, нису могли дати било какве информације.

Полиција је изашла на терен и увиђај је у току, преноси Аваз.

Саобраћајна несрећа

kamion sletio

