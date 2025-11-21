Камион се преврнуо и слетио са пута

21.11.2025
14:17
Коментари:0
Саобраћајна несрећа догодила се данас у Лашви када се преврнуо камион и слетио с пута.
Како је потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Средњо-босанског кантона, имају запримљену пријаву о несрећи.
Међутим, нису могли дати било какве информације.
Полиција је изашла на терен и увиђај је у току, преноси Аваз.
