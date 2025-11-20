Logo
У наставку акције "Гора" одузето десет возила

АТВ

АТВ

20.11.2025

17:37

У наставку акције "Гора" одузето десет возила

У наставку оперативне акције "Гора", усмјерене на кривична дјела кријумчарење миграната, претресено је више локација и привремено одузето десет моторних возила, саопштено је из Граничне полиције БиХ.

Акција "Гора" реализована је 18. и 19. новембра под надзором Тужилаштва БиХ и по наредбама Суда БиХ.

ураган мелиса

Свијет

Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

У акцији је ухапшено десет држављана БиХ чији су иницијали Ј.С. /22/, З.Ђ. /37/, С.М. /38/, С.О. /23/, Ж.Е. /55/, П.Ш. /55/, П.Б. /46/, Р.М. /59/, Г.М. /49/ и Б.К. /34/, као и три страна држављана афроазијског поријекла, која су предата на даље поступање надлежним органима.

Службеници Граничне полиције БиХ, уз асистенцију Службе за послове са странцима БиХ, након тромјесечних оперативних активности извршили су претрес стамбених и других објеката те покретних ствари осумњичених лица.

Активности су проведене на подручју Зворника и Сарајева, с циљем документовања кривичних дјела организовања групе за кријумчарење миграната и кријумчарења људи.

Полиција Црна Гора

Регион

Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

Током истраге прикупљен је значајан број доказа који потврђују да су осумњичени, користећи такси дјелатност као параван, организовали и реализовали незаконито превођење миграната из Србије у БиХ ради стицања протуправне имовинске користи.

Процјењује се да је криминална група током три мјесеца прокријумчарила најмање 500 миграната, остваривши протуправну корист од најмање 50.000 КМ.

