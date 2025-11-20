Огласио се МУП Српске о нападу на полицајца

Извор:
АТВ
20.11.2025
16:52
Коментари:0
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су у Бањалуци лице А.К. због сумње да је починило кривично дјело „Напад на службено лице у вршењу службене дужности“.
"Лице А.К. је данас око 12,05 часова испред Палате предсједник Републике Српске физички напало с леђа полицијског службеника, након чега је савладано од стране других полицијских службеника који су се налазили на лицу мјеста и исти је лишен слободе", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је дјело квалификовао као напад на службено лице у вршењу службене дужности.
