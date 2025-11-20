Logo
Large banner

Огласио се МУП Српске о нападу на полицајца

Извор:

АТВ

20.11.2025

16:52

Коментари:

0
Огласио се МУП Српске о нападу на полицајца
Фото: АТВ

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су у Бањалуци лице А.К. због сумње да је починило кривично дјело „Напад на службено лице у вршењу службене дужности“.

"Лице А.К. је данас око 12,05 часова испред Палате предсједник Републике Српске физички напало с леђа полицијског службеника, након чега је савладано од стране других полицијских службеника који су се налазили на лицу мјеста и исти је лишен слободе", саопштено је из МУП-а Републике Српске.

напад на полицајца

Хроника

Драма пред Палатом Републике: Мушкарац гушио полицајца!

О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је дјело квалификовао као напад на службено лице у вршењу службене дужности.

Подијели:

Тагови:

policajac

napad

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оперска пјевачица страдала у пожару

Хроника

Оперска пјевачица страдала у пожару

3 ч

0
Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

Савјети

Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

3 ч

0
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

Здравље

Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

3 ч

0
Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Свијет

Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

3 ч

0

Више из рубрике

Оперска пјевачица страдала у пожару

Хроника

Оперска пјевачица страдала у пожару

3 ч

0
Напад на полицајца испред Палате Републике

Хроника

Драма пред Палатом Републике: Мушкарац гушио полицајца!

3 ч

6
Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Хроника

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

4 ч

0
Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Хроника

Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner