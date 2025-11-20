Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Извор:
20.11.2025
М. Ш. (42) и Е. Т. (37) из Новог Пазара ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело разбојништво.
Они се сумњиче да су синоћ око 18 часова ушли у стан педесетдеветогодишњег мушкарца и да су га, уз пријетњу репликом пиштоља и ножа, физички напали и од њега узели новац, документа, два ручна сата и два мобилна телефона.
Полиција је пронашла дио одузетих предмета, нож и одбачени пластични пиштољ.
Приликом претреса стана и других просторија које користи Е. Т. нађено је девет грама марихуане, па је против њега поднијета и кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога.
По налогу надлежног тужиоца, М. Ш. и Е. Т. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву.
