Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Извор:

Телеграф

20.11.2025

15:05

Коментари:

0
Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали
Фото: Танјуг

М. Ш. (42) и Е. Т. (37) из Новог Пазара ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело разбојништво.

Они се сумњиче да су синоћ око 18 часова ушли у стан педесетдеветогодишњег мушкарца и да су га, уз пријетњу репликом пиштоља и ножа, физички напали и од њега узели новац, документа, два ручна сата и два мобилна телефона.

Полиција је пронашла дио одузетих предмета, нож и одбачени пластични пиштољ.

labubu igracke 1750423446

Наука и технологија

Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

Приликом претреса стана и других просторија које користи Е. Т. нађено је девет грама марихуане, па је против њега поднијета и кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога.

По налогу надлежног тужиоца, М. Ш. и Е. Т. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву.

Крађа

Нови Пазар

Коментари (0)
