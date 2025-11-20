Акција СИПА-е: Десет особа ухапшено, упали и у затвор

Извор:
АТВ
20.11.2025
09:40
Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) су јуче, због продаје дроге, на подручју Брчко дистрикта, Доњег Жабара, Пелагићева и Орашја претресли станове, помоћне објекте и покретне ствари на десет локација, те ухапсили десет особа, саопштено је данас из СИПА.
Претресли су, како је саопштено, и једно одјељење Казнено - поправног завода Орашје у Орашју.
"Ухапшено је десет лица, међу којима је и једно лице које је на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу Орашје", навели су из СИПА.
Ухапшене сумњиче за организовани криминал и продају дроге.
"Након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, шест лица ће по налогу поступајућег тужиоца бити предато у даљу надлежност Тужилаштва БиХ", рекли су из СИПА.
Током претреса одузет је новац, мобилни телефони, те бројни други предмети који се користе приликом израде смјесе за мијешање дроге.
"Током претреса је откривено и привремено одузето: око пет килограма материје која асоцира на марихуану, три возила, 8.000 евра, 6.730 КМ, смјеса за мијешање дроге, ваге за мјерење, гријалице, лампе и други предмети који се користе приликом израде смјесе за мијешање дроге. Заплијењени су и мобилни телефони, роковници, евиденције и други предмети који могу послужити као доказ да су почињена кривична дјела", рекли су из СИПА.
Наведене активности реализоване су по у налогу Суда Босне и Херцеговине под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, а у сарадњи са полицијским службеницима Граничне полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полицијом Брчко дистрикта.
