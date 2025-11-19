Аутор:Инес Ђанковић
Опсадно стање и пуцњава на улицама Калесије. Три лица , према досадашњим информацијама, директно су учествовала у јутрошњем покушају пљачке златаре. Имали су и помагаче. За АТВ је потврђено да су двије особе ухапшене на подручју Зворника због сумње да се могу довести у везу са пљачком златаре у центру Калесије.
Ради се о двојици мушкараца, осумњиченима за помагање у пљачки, који ће бити предати у надлежност МУП-а Тузланског кантона.
"Око 07:35 сати Оперативном центру Управе полиције МУП-а ТК-а пријављено је да је у центру Калесије над објектом једне златаре у току разбојништво и да је дошло до употребе ватреног оружја", истакли су из МУП-а Тузланског кантона.
Један од ухапшених сумњичи се да је пљачкаша довезао до аутомобилa којим су починили кривично дјело. Према незваничним информацијама, аутомобил је био сакривен и припремљен прије пљачке. АТВ сазнаје да је полиција аутомобил пронашла у мјесту Јелово Брдо, које се налази у општини Калесија око километар и по од ентитетске линије. Осим запаљеног возила истражиоци су пронашли и тијело једног од нападача. Сумња се да су његово тијело остали чланови групе избацили из аутомобила током бјекства. Све се одиграло испред основне и средње школе. Дошло је до размјене ватре између полиције и нападача који су побјегли. Неколико хитаца погодило је фасаду Основне школе Калесија, док је један метак завршио у прозору зграде Опшине. Портир запослен у општини, који је очевидац јутрошње пуцњаве, рекао је да су радници општине улазили у зграду када су се чули пуцњеви, а дјеца долазила у школу.
“Примијетио сам возило које иде, али и госпођу која је водила дјецу у школу поред самог возила. Када смо чули метке, одмах смо се склонили. Похвалио бих полицајце за брзину, у року од пола минуте су били поред тог возила", испричао је портир у општини Калесија Рамиз Зијаковић.
На терену је од јутрос опсадно стање. У хватање починилаца укључене су све полицијске патроле из Калесије, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, на ширем подручју су патроле полиције из Сапне, Живиница, полицијски службеници из Зворника,али и полицијски службеници Граничне полиције. Мјештани Калесије су видно узнемирени.
Очевици су испричали да је полиција брзо стигла на лице мјеста. Покушали су, према непотврђеним информацијама, да пуцају у возило и пробуше гуме како би зауставили пљачкаше. У тој намјери нису успјели, а аутомобил у којем су пљачкаши златаре у Калесији бјежали с лица мјеста пуцајући на полицијске службенике, украден је рано јутрос у Славиновићима у Тузли.
