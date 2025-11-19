Logo
Полиција испитује двоје младих због пожара у Вјеснику

Извор:

Индекс

19.11.2025

19:10

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Небодер Вјесника у Загребу изгорио је у великом пожару који је избио у понед‌јељак навече. На раскрсници Славонске авеније и Савске цесте на снази је посебна регулација саобраћаја.

На терену су и данас полиција и ватрогасци који дежурају. Ватрогасци су имали више интервенција ради појављивања дима у небодеру. У небодер још не могу ући јер су статичари закључили да је зграда и даље опасна за људе, па у њу засад нико не смије ући.

Из истог разлога још увијек није почео ни полицијски увиђај. Али, данас се објављено да је полиција привела двоје младих на информативни разговор због сумњи да би могли бити имати сазнања о избијању пожару.

Како сазнаје "Индекс", полиција је на разговор због пожара Вјесника довела двоје младих, а не више младића као што је првобитно објављено.

