Апокалиптичне сцене на улицама Будве, град под водом

19.11.2025
13:33
Коментари:0
Обилне падавине које су јутрос погодиле општину Будва изазвале су масовно плављење улица и озбиљно угрозиле више насеља, због чега су три екипе Службе заштите и спасавања хитно упућене на терен.
Сцене на улицама овог црногорског града су налик апокалипси!
Према наводима црногорских медија, грађани непрестано позивају надлежне службе, пријављујући поплаве које отежавају нормално кретање и свакодневне активности. Један читалац је пренио и да је бујица помјерила неколико аутомобила, док се вода незаустављиво слива низ градске улице.
Из Службе заштите и спасавања саопштавају да су бројна насеља у проблему, а као кључни узрок изливања наводи се запушеност канала за одвод атмосферских вода, што онемогућава нормално отицање огромне количине падавина, преноси РТВ Будва.
Међу најкритичнијим подручјима је насеље Лази, гдје је дошло до плављења станова. Ватрогасне екипе су непрекидно на терену и покушавају да санирају посљедице невремена, али због интензитета падавина и количине воде ситуација се мијења из минута у минут.
Како се може видјети на снимцима које је објавио 192.рс, вода је за кратко вријеме прекрила улице, претворивши их у бујичне токове. Неколико аутомобила је дјелимично или потпуно потопљено, а сцене на улицама су попут апокалипсе.
Свијет
4 д2
Бања Лука
5 д3
Свијет
4 д0
Србија
1 седм0
Регион
4 ч1
Регион
5 ч0
Регион
17 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
14
01
13
46
13
43
Тренутно на програму