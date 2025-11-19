Logo
Апокалиптичне сцене на улицама Будве, град под водом

19.11.2025

13:33

Фото: Instagram/@podgoricki_vremeplov/screenshot

Обилне падавине које су јутрос погодиле општину Будва изазвале су масовно плављење улица и озбиљно угрозиле више насеља, због чега су три екипе Службе заштите и спасавања хитно упућене на терен.

Сцене на улицама овог црногорског града су налик апокалипси!

Према наводима црногорских медија, грађани непрестано позивају надлежне службе, пријављујући поплаве које отежавају нормално кретање и свакодневне активности. Један читалац је пренио и да је бујица помјерила неколико аутомобила, док се вода незаустављиво слива низ градске улице.

Из Службе заштите и спасавања саопштавају да су бројна насеља у проблему, а као кључни узрок изливања наводи се запушеност канала за одвод атмосферских вода, што онемогућава нормално отицање огромне количине падавина, преноси РТВ Будва.

Међу најкритичнијим подручјима је насеље Лази, гдје је дошло до плављења станова. Ватрогасне екипе су непрекидно на терену и покушавају да санирају посљедице невремена, али због интензитета падавина и количине воде ситуација се мијења из минута у минут.

Како се може видјети на снимцима које је објавио 192.рс, вода је за кратко вријеме прекрила улице, претворивши их у бујичне токове. Неколико аутомобила је дјелимично или потпуно потопљено, а сцене на улицама су попут апокалипсе.

poplava

Будва

