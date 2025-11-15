Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Извор:
У Јужном Велсу проглашена је вандредна ситуација након тешких поплава, док је велики дио Енглеске стављен у стање приправности због хладног времена.
Ванредна ситуација је проглашена након што су Ватрогасно-спасилачке службе Јужног Велса у Монмуту спровеле акције спасавања, евакуацију и провјере ситуације становника, преноси Скај њуз.
Руководилац ватрогасне службе Мет Џонс рекао је да су екипе неуморно радиле током ноћи и дана како би помогле погођенима и апеловао је на јавност да избјегава подручје Монмута.
Служба за природне ресурсе Велса издала је четири озбиљна упозорења на поплаве дуж река Моноу и Вај код Монмута, док је веће округа Монмутшир позвало становнике да избјегавају путовања због лоших услова на путевима.
Широм Велике Британије издато је више од стотину упозорења на поплаве, док је олуја Клаудија донијела обилне пљускове, са могућношћу да нека подручја у року од 24 сата забиљеже количину кише једнаку мјесечном просјеку.
Агенција за здравствену безбиједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) издала је жуто упозорење на хладно вријеме за пет региона Енглеске, од Источног Мидленса до Јоркшира и Хамбера, од понедјељка до петка, упозоравајући на могуће значајне посљедице по здравље, укључујући повећан ризик за старије особе и особе са здравственим проблемима.
Метеоролошка служба предвиђа да би температуре сљедеће недјеље могле да падну испод нуле, док су жељезнички оператери у Енглеској и Велсу пријавили поремећаје или отказивања због поплава на пругама.
У неким областима Велса очекује се од 30 до 100 милиметара падавина, што би могло да доведе до нових изливања површинских вода и ријека.
