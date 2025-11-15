Logo
Large banner

Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Извор:

Танјуг

15.11.2025

09:32

Коментари:

0
Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

У Јужном Велсу проглашена је вандредна ситуација након тешких поплава, док је велики дио Енглеске стављен у стање приправности због хладног времена.

Ванредна ситуација је проглашена након што су Ватрогасно-спасилачке службе Јужног Велса у Монмуту спровеле акције спасавања, евакуацију и провјере ситуације становника, преноси Скај њуз.

Руководилац ватрогасне службе Мет Џонс рекао је да су екипе неуморно радиле током ноћи и дана како би помогле погођенима и апеловао је на јавност да избјегава подручје Монмута.

Клизиште-13112025

Бања Лука

Вапај Бањалучана нико не чује: "Моја кућа ће сљедећа у провалију"

Служба за природне ресурсе Велса издала је четири озбиљна упозорења на поплаве дуж река Моноу и Вај код Монмута, док је веће округа Монмутшир позвало становнике да избјегавају путовања због лоших услова на путевима.

Широм Велике Британије издато је више од стотину упозорења на поплаве, док је олуја Клаудија донијела обилне пљускове, са могућношћу да нека подручја у року од 24 сата забиљеже количину кише једнаку мјесечном просјеку.

Агенција за здравствену безбиједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) издала је жуто упозорење на хладно вријеме за пет региона Енглеске, од Источног Мидленса до Јоркшира и Хамбера, од понедјељка до петка, упозоравајући на могуће значајне посљедице по здравље, укључујући повећан ризик за старије особе и особе са здравственим проблемима.

Поплаве у Лесковцу

Србија

Драма код Лесковца се наставља: Домаћинства и даље под водом

Метеоролошка служба предвиђа да би температуре сљедеће недјеље могле да падну испод нуле, док су жељезнички оператери у Енглеској и Велсу пријавили поремећаје или отказивања због поплава на пругама.

У неким областима Велса очекује се од 30 до 100 милиметара падавина, што би могло да доведе до нових изливања површинских вода и ријека.

Подијели:

Тагови:

Engleska

vanredna situacija

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве у Лесковцу

Србија

Циклон направио хаос у Србији - улице под водом

1 седм

0
Вода је прогутала куће и улице, најмање 114 мртвих у поплавама на Филипинима

Свијет

Вода је прогутала куће и улице, најмање 114 мртвих у поплавама на Филипинима

1 седм

0
Вијетнам: Број погинулих у поплавама порастао на 40

Свијет

Вијетнам: Број погинулих у поплавама порастао на 40

1 седм

0
Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

Свијет

Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

2 седм

0

Више из рубрике

Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

Свијет

Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

5 ч

0
Велика акција Европола: Разбијена међународна криминална мрежа

Свијет

Велика акција Европола: Разбијена међународна криминална мрежа

5 ч

0
Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

Свијет

Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

6 ч

0
Трамп потврдио тужбу против BBC-а упркос извињењу: Тражићу им најмање милијарду долара

Свијет

Трамп потврдио тужбу против BBC-а упркос извињењу: Тражићу им најмање милијарду долара

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner