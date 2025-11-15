Logo
Трамп потврдио тужбу против BBC-а упркос извињењу: Тражићу им најмање милијарду долара

Извор:

Танјуг

15.11.2025

08:08

Коментари:

0
Трамп потврдио тужбу против BBC-а упркос извињењу: Тражићу им најмање милијарду долара
Фото: Танјуг/АП

Предсjедник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп потврдио је да ће тужити британски јавни сервис BBC за износ између милијарду и пет милијарди долара због начина на који је монтиран његов говор у емисији "Панорама".

''Тужићемо их. Тужићемо их за износ између милијарду и пет милијарди долара, вjероватно сљедеће недјеље. Морамо то да урадимо, чак су и признали да су варали. Не да нису могли да то не ураде. Варали су. Измијенили су ријечи које су изашле из мојих уста'', рекао је Трамп новинарима у предсједничком авиону Air Force One.

BBC се у четвртак званично извинио америчком предсједнику због "грешке у процјени", али је саопштио да се "не слаже да постоји основа за тужбу за клевету", преноси Скај њуз.

Трамп је најавио да ће о свему разговарати и са британским премијером Киром Стармером, тврдећи да је "народ Уједињеног Краљевства веома љут" због инцидента.

Лист "Дејли телеграф" је раније пренио да је интерни допис BBC-а упозорио на начин на који је монтиран Трампов говор од 6. јануара 2021, приказан у документарцу "Трумп: А Second Chance?", емитованом недјељу дана прије избора 2024. године.

Монтажа је спајала исјечке говора тако да изгледа као да је Трамп рекао да ће са присталицама пјешице да оде до Капитола како би се "борио као луд".

Након негативних реакција, генерални директор BBC-а Тим Дејви и директорка BBC News-a Дебора Тернес поднијели су оставке.

У званичном извињењу у четвртак, BBC је саопштио да програм више неће бити емитован у постојећем облику.

Истовремено је поручено да јавни сервис "искрено жали" због начина на који је видео монтиран, али и да "не постоји основа за тужбу за клевету".

Трампови адвокати раније ове недјеље су пријетили тужбом од милијарду долара уколико се BBC не извини, не повуче снимак и не надокнади му штету.

Правни стручњаци, међутим, наводе да би Трамп имао потешкоћа да случај изнесе пред суд и у Великој Британији и у САД.

Рок за тужбу у Британији је истекао, јер је документарац емитован у октобру 2024. године, а програм није емитован у САД, што отежава доказивање штете.

BBC је саопштио да истражује нове наводе, објављене у "Телеграфу", да је и емисија "Њузнајт" селективно монтирала део Трамповог говора у извјештају из јуна 2022.

Портпарол емитера рекао је да се BBC "држи највиших уређивачких стандарда" и да се цијели случај истражује.

