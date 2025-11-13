Logo
Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право

13.11.2025

18:37

Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да ЕУ не може да одређује шта је међународно право, а поготово не да оцјењује како Сједињене Државе бране своју националну безбједност.

Рубио је одбацио критике чланица ЕУ због америчких удара на бродове на Карибима, напомињући да Сједињене Државе неће прихватити лекције Брисела о спровођењу операција националне безбједности.

- Исте европске владе које критикују поступке Вашингтона желе да пошаљемо и испоручимо ракете томахавк које могу да носе нуклеарно оружје за одбрану Европе, али када САД постављају носаче авиона на хемисфери гдје ми живимо, то је проблем - истакао је Рубио.

Америчке снаге су гађале најмање 20 бродова код обале Венецуеле, уз образложење да су дио нарко-тероризма.

Неколико земаља, укључујући европске чланице НАТО-а, поставиле су питање да ли су ови напади изведени према међународним нормама.

Кијев је више пута позивао Вашингтон да на територији Украјине распореди крстареће ракете дугог домета "томахавк", чију је набавку украјински предсједник Владимир Зеленски означио као "кључни дио плана побједе над Русијом".

