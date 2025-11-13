Logo
Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

Извор:

Агенције

13.11.2025

17:55

Коментари:

0
Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела
Фото: screenshot

У инциденту који је забиљежен камером, једна Рускиња је пријетила таксисти великом мачетом јер није могла поднијети музику која је свирала у његовом возилу.

На снимку се види како путница бијесно захтијева да се пусте пјесме из жанра “шансон”, који карактеришу баладе с израженим текстом. Жена се може видјети како претура по својој торби прије него што је извукла мачету и уперила је према возачу.

У тренутку панике, возач је скренуо у страну покушавајући се удаљити од мачете. Након што је подигао руке од страха, брзо је пребацио на радио станицу по жениним жељама. Тек тада је она спустила ово оружје.

Инцидент се наводно догодио у граду Самара у Русији. Возач је касније довезао неидентификовану жену код локалног гробља. Цијели догађај забиљежен је камером унутар таксија, на којој се види жена како опуштено сједи на задњем сједишту прије него што из торбе извлачи оштро оружје и провлачи га између предњих сједишта.

“Не свиђа ми се ова плесна музика”, рекла је престрављеном возачу, који се повлачио и муцао: “Разумијем, разумијем. Угасићу је.”

Када је пребацио на канал са шансонама, рекла је: “Кад пустиш мој омиљени шансон, спустићу мачету.”

Након што је таксиста поднио пријаву, полиција у Самари покренула је потрагу за женом која је мачетом пријетила возачу. Полицајци из локалне станице рекли су да, иако возач није поднио званичну тужбу, истражују случај након што је узнемирујући видео постао виралан, пише Кликс.

