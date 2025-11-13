"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

Извор:
Француски предсједник Емануел Макрон оптужио је Русију за ширење лажних вијести о најезди стјеница у Француској, без иједног доказа, али је признао да држава има проблем са тим.
"Русија ово ширење лажних вијести искоришћава. Ситуација са стјеницама је примјер тога. Руси су путем друштвених мрежа скренули пажњу на тај проблем", рекао је Макрон и додао да то јесте реалан проблем.
Раније ове седмице, начелник француског Генералштаба, генерал Фабијен Мандон, покушао је да кривицу за најезду стјеница пребаци на Русију, оптужујући без доказа Москву да дестабилизује ситуацију у земљи, подсјетиле су РИА Новости.
Француска се у јесен 2023. године суочила са масовном најездом стјеница. Инсекти су пронађени не само у домовима обичних становника већ и у болницама, биоскопима, библиотекама и јавном превозу.
Према подацима француске владине агенције "Ансес", стјенице су посљедњих година "ушле" у свако десето домаћинство у Француској.
Током припрема за Олимпијске игре у Паризу у љето 2024. године полицајци распоређени на пословима обезбјеђења и они који су привремено смјештени у студентске домове такође су се жалили на присуство стјеница.
Такозвана креветна стјеница је инсект који паразитира хранећи се крвљу човјека, мачке, пса и других домаћих животиња, али и крвљу зеца, глодара /пацова и мишева/ и разних птица.
Стјеница је најактивнија ноћу, када излази из својих станишта /кревета, душека и другог намјештаја/ и креће у потрагу за жртвама.
