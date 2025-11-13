Logo
Large banner

"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

Извор:

Агенције

13.11.2025

17:02

Коментари:

0
"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Француски предсједник Емануел Макрон оптужио је Русију за ширење лажних вијести о најезди стјеница у Француској, без иједног доказа, али је признао да држава има проблем са тим.

"Русија ово ширење лажних вијести искоришћава. Ситуација са стјеницама је примјер тога. Руси су путем друштвених мрежа скренули пажњу на тај проблем", рекао је Макрон и додао да то јесте реалан проблем.

Раније ове седмице, начелник француског Генералштаба, генерал Фабијен Мандон, покушао је да кривицу за најезду стјеница пребаци на Русију, оптужујући без доказа Москву да дестабилизује ситуацију у земљи, подсјетиле су РИА Новости.

Француска се у јесен 2023. године суочила са масовном најездом стјеница. Инсекти су пронађени не само у домовима обичних становника већ и у болницама, биоскопима, библиотекама и јавном превозу.

Према подацима француске владине агенције "Ансес", стјенице су посљедњих година "ушле" у свако десето домаћинство у Француској.

Током припрема за Олимпијске игре у Паризу у љето 2024. године полицајци распоређени на пословима обезбјеђења и они који су привремено смјештени у студентске домове такође су се жалили на присуство стјеница.

Такозвана креветна стјеница је инсект који паразитира хранећи се крвљу човјека, мачке, пса и других домаћих животиња, али и крвљу зеца, глодара /пацова и мишева/ и разних птица.

Стјеница је најактивнија ноћу, када излази из својих станишта /кревета, душека и другог намјештаја/ и креће у потрагу за жртвама.

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

Стјенице

Француска

Русија

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Свијет

Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

2 ч

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони: Наставља се слање миграната у Албанију

3 ч

0
У Риму изложена чувена Библија

Свијет

У Риму изложена чувена Библија

3 ч

0
Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

Свијет

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner