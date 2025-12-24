Цвијановић: Централна изборна комисија БиХ рак рана изборног процеса

24.12.2025
16:00
Централна изборна комисија БиХ је рак рана изборног процеса, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Прво су нам наметнули пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској, а сада их понављају гдје год им се не свиђа резултат. Ово је обично мрцварење наших грађана и покушај да се од Републике Српске направи случај - додала је она у објави на друштвеној мрежи Икс.
