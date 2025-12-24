Logo
Усвојен Закон о забрани пушења у затвореном

РТРС

24.12.2025

15:30

Усвојен Закон о забрани пушења у затвореном
Народна скупштина Републике Српске данас је на Седамнаестој редовној сједници усвојила више закона.

По хитном поступку усвојени су сљедећи закони: Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској и Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Републике Српске.

У редовној скупштинској процедури усвојени су наведени закони: Закон о обиљежавању дана жалости, Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење, уз прихваћене амандмане, Закон о измјени Закона о стварним правима, Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима и Закон о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.

Усвојен је Нацрт закона о туризму, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 45 дана.

staša košarac

Република Српска

Кошарац: Одлука о поништењу избора - наставак борбе против Српске

Народна скупштина није усвојила Нацрт закона о допуни Закона о играма на срећу – грађанска иницијатива.

Народна скупштина је усвојила Програм послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2026 – 2030. године.

НСРС

Република Српска

Народна скупштина о економским реформама и буџету

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић саопштио је да ће народни посланици бити накнадно обавијештени о датуму и термину наставка Седамнаесте редовне сједнице.

Народна скупштина Републике Српске

