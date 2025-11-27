Усвојен сет европских закона

Извор:
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је у првом читању Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ и приједлоге седам европских закона, у другом читању.
Усвојени су Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, Приједлог закона о жигу, Приједлог закона о патенту, Приједлог закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине, Приједлог закона о заштити топографија полупроводничких производа, Приједлог закона о заступању у области права индустријске својине и Приједлог закона о мјерним јединицама у БиХ.
Ови законски приједлози усвојени су са амандманима који су постали саставни дио приједлога.
Посланици су усвојили извјештаје о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза за прошлу годину, које су поднијели Предсједништво БиХ и Канцеларија за ревизију институција БиХ.
Подржан је приједлог да посланици Предраг Кожул, Денис Звиздић и Дарко Бабаљ буду именовани у Привремену заједничку комисију оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања седам чланова Канцеларије за разматрање жалби у Сарајеву.
Подршку је добио и приједлог да Предраг Кожул, Ненад Грковић и Албин Муслић буду именовани у Привремену заједничку комисију оба дома за спровођење процедуре именовања једног представника академске заједнице и једног представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.
Није усвојена одлука о разрјешењу посланика Маринка Чаваре из Колегијума Представничког дома.
Посланици су дали подршку за ратификовање међународних споразума, чиме је данашња сједница завршена.
