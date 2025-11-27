Којић: Мехмедовићева иницијатива је популистичка

Извор:
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је популистичка иницијатива Шемсудин Мехмедовић о једнакој заступљености конститутивних народа у институцијама БиХ.
Којић је указао да је у правосудним институцијама у БиХ видљив мањак Срба и да није добро да Мехмедовић селективно бира институције у којима је мањак запослених Бошњака.
- Ако се треба радити баланс запослених, онда га морамо гледати са аспекта свих институција, а не бирати само неке и рећи да је то дискриминација - навео је Којић током расправе о овој иницијативи.
Он је упитао на који начин Мехмедовић мисли ријешити овај проблем, наводећи да се баланс запослених може направити само приликом именованих и изабраних функционера, а не приликом запошљавања службеника.
Током расправе о тачки дневног реда коју је Мехмедовић, а која се односи на рад Маринка Чаваре као предсједавајућег Представничког дома, шеф Клуба посланика СНСД-а Сања Вулић рекла је да Чавара не крши Пословник о раду.
Коментаришући Мехмедовићеве наводе да Чавара незаказивањем сједница крши Пословник, Вулићева је рекла да је Чавара поштовао Пословник јер је сваки мјесец од преузимања предсједавања заказивао сједнице.
- Ако Чавара није заказао неку од хитних сједница, можете примједбовати да је прекршен Пословник, али пошто до тога није дошло, износите неистине - поручила је Вулићева Мехмедовићу.
Она је навела да Мехмедовић тумачи Пословник онако како он хоће.
- Наше право је било да бирамо чланове Колегијума и треба да их поштујете, а не да измишљате топлу воду - рекла је Вулићева.
Она је упозорила, ако буде настављена Мехмедовићева тортура, да ће покренути процедуре да се испита како живи српски народ на подручју Маглаја.
Посланик ХДЗ-а БиХ Предраг Кожул рекао је током расправе да у посљедња три мандата нису одржаване редовне сједнице више од једном мјесечно, те да је лицемјерно замјерати Чавари што ради на исти начин како су то радили његови претходници.
Чавара рекао је да је ова тачка неутемељена, те да је мислио да је Мехмедовић своје тврдње поткријепио одређеним чињеницама.
- Мехмедовић у ово предизборно вријеме жели да буде звијезда сваке сједнице и има по 10-15 тачака - навео је Чавара.
Током расправе о Приједлогу допуна Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, предлагач Денис Звиздић рекао је да се овим допунама формира Комисија за сарадњу са дијаспором која је, према његовим ријечима, важан економски потенцијал БиХ.
- Ријеч је о два милиона људи који живе ван БиХ, а највећи број њих живи у земљама ЕУ и САД, Канади, Србији - рекао је Звиздић и додао да је циљ формирања ове комисије да се покрене циклус инвестирања дијаспоре у БиХ.
Посланици су обавили обједињену расправу о више тачака које се односе на одређивање надлежних комисија, као и за ратификацију више међународних споразума.
Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара прије гласања дао је паузу.
