Три жалбе на набавку система за биометријску идентификацију бирача

СРНА

27.11.2025

18:11

0
Фото: АТВ

Три жалбе уложене су на тендерску документацију у поступку јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима, саопштено је данас из Централне изборне комисије БиХ.

ЦИК БиХ ће, одлучујући по жалбама, повећати вриједност набавке из разлога што је осим избора за 2026. годину набавком предвиђено извршење дијела уговора и за изборе 2028. године.

Тендерску документацију је преузело 70 заинтересованих лица, док је до сада примљено 67 питања у вези са тендерском документацијом.

Из ЦИК-а су навели да је ова набавка дио вишегодишњег пројекта увођења специфичних изборних технологија у изборни процес чији је циљ обезбиједити сигуран, транспарентан и ефикасан изборни процес у БиХ, уз максималну заштиту права учесника у изборном процесу и вјеродостојности избора.

ЦИК БиХ је 14. новембра путем портала јавних набавки БиХ објавио позив за јавну набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.

ЦИК БиХ

