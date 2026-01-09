Држављанин Бугарске ухапшен у Србији због шверца кокаина и хероина

Извор:
Полиција у Србији ухапсила је 45-годишњег држављанина Бугарске код којег је пронашла килограм кокаина и два килограма хероина.
Од бугарског држављанина чији су иницијали В.А.В. заплијењена су и два мобилна телефона, око 2.000 евра, аутомобил "мерцедес" и камп приколица, саопштено је из МУП-а Србије.
Он је осумњичен за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге, одређено му је задржавање до 48 часова и биће спроведен Вишем тужилаштву у Смедереву.
