Logo
Large banner

Држављанин Бугарске ухапшен у Србији због шверца кокаина и хероина

Извор:

АТВ

09.01.2026

14:37

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција у Србији ухапсила је 45-годишњег држављанина Бугарске код којег је пронашла килограм кокаина и два килограма хероина.

Од бугарског држављанина чији су иницијали В.А.В. заплијењена су и два мобилна телефона, око 2.000 евра, аутомобил "мерцедес" и камп приколица, саопштено је из МУП-а Србије.

илу-вода-чаша-09112025

Друштво

Издате препоруке о исправности воде за пиће

Он је осумњичен за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге, одређено му је задржавање до 48 часова и биће спроведен Вишем тужилаштву у Смедереву.

Подијели:

Тагови:

хапшење

МУП Србије

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гутић-Бјелица: Мађарска на нашој страни, на страни истине

Република Српска

Гутић-Бјелица: Мађарска на нашој страни, на страни истине

2 ч

0
Борци најављују протесте испред Владе ФБиХ у Сарајеву

БиХ

Борци најављују протесте испред Владе ФБиХ у Сарајеву

2 ч

0
Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

Хроника

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

2 ч

0
Премијера документарног филма "Послије забаве"

Култура

Премијера документарног филма "Послије забаве"

3 ч

0

Више из рубрике

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

Хроника

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Девет ухапшених на граничном прелазу БиХ

4 ч

0
Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

Хроника

Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

5 ч

0
Трагедија у БиХ: Жена пала са балкона

Хроника

Трагедија у БиХ: Жена пала са балкона

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

16

56

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

16

54

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner