Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

Извор:

СРНА

27.11.2025

17:16

Коментари:

0
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на данашњој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.

У току расправе о хитности поступка посланик СНСД-а Небојша Радмановић рекао је да од предлагача није чуо ниједну сувислу реченицу која би оправдала хитни поступак, због тога што га нема, истакавши да је ово тема о којој се 30 година политичке структуре у БиХ нису могле договорити.

"Сада неко мисли да хитно имамо ово рјешење, које смо већ одбацили", рекао је Радмановић.

Он је додао да о овако крупном питању мора постојати политички договор, због чега ће СНСД бити против хитне процедуре овог законског приједлога.

Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да је у овом случају једино хитно да предлагачи уберу политичке поене, тако што ће изаћи међу народ и рећи да ће се они наводно изборити да се усвоји закон о државној имовини.

Предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

Тагови:

Predstavnički dom parlamenta BiH

Imovina

Коментари (0)
