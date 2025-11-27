Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

Извор:
СРНА
27.11.2025
17:16
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на данашњој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.
У току расправе о хитности поступка посланик СНСД-а Небојша Радмановић рекао је да од предлагача није чуо ниједну сувислу реченицу која би оправдала хитни поступак, због тога што га нема, истакавши да је ово тема о којој се 30 година политичке структуре у БиХ нису могле договорити.
"Сада неко мисли да хитно имамо ово рјешење, које смо већ одбацили", рекао је Радмановић.
Он је додао да о овако крупном питању мора постојати политички договор, због чега ће СНСД бити против хитне процедуре овог законског приједлога.
Посланик СНСД-а Милорад Којић рекао је да је у овом случају једино хитно да предлагачи уберу политичке поене, тако што ће изаћи међу народ и рећи да ће се они наводно изборити да се усвоји закон о државној имовини.
Предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму