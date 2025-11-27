Logo
Кришто: Нећу поднијети оставку

СРНА

27.11.2025

12:15

Кришто: Нећу поднијети оставку

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто изјавила је данас да неће поднијети оставку на ову функцију јер не види ниједан оправдан разлог за такав потез.

Одговарајући делегату Златку Милетићу на питање да ли ће у контексту колективне одговорности поднијети оставку, Криштова је нагласила да посао предсједавајуће Савјета министара обавља одговорно и у складу са законима.

"Опредјељење је наставак тог посла са аспекта институције извршне власти, са посебним нагласком на европски пут БиХ", рекла је Криштова.

Криштова је, одговарајући на питање посланика Милана Дуновића зашто није именовала министра безбједности у Савјету министара након оставке Ненада Нешића, истакла да је она именовала министра, који је требао бити именован на сједници Представничког дома, али да је он прије одржавања сједнице повукао своју кандидатуру.

Сијарто састанак

Република Српска

Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

"Све је урађено на основу документа који су потписале странке које су формирале власт на нивоу БиХ, а који ниједна странка није раскинула", навела је Криштова.

Одговарајући на питање делегата Шефика Џаферовића да ли се и шта предузима како би се испоштовали уставни и законски принципи етничке заступљености запослених у заједничким институцијама Криштова је нагласила да се поштују Устав и закони, те да се приликом запошљавања гледа стручност, док се национална припадност службеника заснива на добровољном изјашњавању.

